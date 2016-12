Lucrătorii de la „Decirom“ au scăpat cu lefurile şi sporurile netăiate

Lucrătorii de la „Decirom“ au scăpat cu lefurile și sporurile netăiate

Conflictul de muncă de la compania „Decirom”, din portul Constanța, s-a încheiat la masa verde. De unde până mai ieri pozițiile partenerilor sociali păreau ireconciliabile, iată că administrația și sindicatul au ajuns la un compromis.Actul adițional la contractul colectiv de muncă, parafat de cele două părți, are în vedere perioada de până la sfârșitul anului 2011. „Am căzut de acord să nu se re-ducă salariile, sporurile și primele. În schimb, se va trece de la munca în acord la cea în regie, cu respec-tarea normelor de lucru. Administrația va trebui să găsească soluții de organizare a muncii astfel încât să se evite creșterea cheltuielilor salariale cu orele suplimentare și cu lucrul în zilele de sâmbătă și duminică. După calculele noastre, prin aplicarea corectă a acestor măsuri se va asigura o economie de circa 1,5 miliarde de lei vechi la fondul de salarii” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Silviu Stanciu, președintele sindicatului.Pactul în sine nu rezolvă problemele companiei, dar îi aduce pacea socială de care administrația are nevoie pentru a le soluționa împreună cu angajații.Valeriu Băjenaru, directorul general al companiei, este ceva mai destins după ce a scăpat de presiunea sindicală. În baza celor negociate cu partenerul social, va trebui să găsească, împreună cu echipa de conducere, mijloacele de a echilibra cheltuielile cu veniturile.Următoarele șase luni sunt decisive pentru toată lumea de la „Decirom”. Dacă situația economico-financiară a companiei nu va fi redresată, soluția sacrificiilor salariale va fi repusă în discuție la negocierea viitorului contract colectiv de muncă.Un ajutor neașteptat pentru companie vine din partea pieții valutare. Deprecierea leului față de euro și dolar este în sprijinul operatorilor portuari, în calitate de prestatori de servicii la extern, întrucât contractele sunt negociate în valută. Pe de altă parte, piața egipteană a cherestelei - unul dintre principalii beneficiari ai traficului derulat prin terminalul „Decirom” - dă semne de redresare, ca urmare a calmului intervenit în viața politică a acestei țări.Administrația companiei constănțene se așteaptă la o revigorare a traficului de mărfuri în viitorul imediat. Ieri, în danele „Decirom” se aflau sub operare patru nave. „Joy Star”, încărca 1.648 tone de cherestea pentru Egipt, iar „Joy K”, alte 1.556 tone pentru aceeași piață. Pe nava „Amal Star” se încărcau 5.000 tone de fier vechi pentru Turcia, iar pe „Zoey”, 5.000 tone de sulf pentru o destinație neprecizată.Alte trei nave și-au anunțat sosirea la Constanța, pentru a încărca următoarele cantități de cherestea de la „Decirom”: „Arados H” - 800 tone, „Azizeh F” - 1.450 tone și „Uranus” - 1.250 tone.