Lucrările la podul de la Agigea costă de patru ori mai mult decât se stabilise iniţial

Lucrările la podul de la Agigea costă de patru ori mai mult decât se stabilise inițial

Repararea lui costă mai mult decât construcția noului pod de peste Canal r Finalizarea lucrărilor va dura încă un an și jumătateLucrările de reabilitare a podului de la km 8 + 988 al Canalului Dunăre - Marea Neagră, de pe DN 39, la Agigea au început în februarie 2011 și ar fi trebuit să fie finalizate în maximum 24 de luni.Pe data de 10 iulie 2012 au fost sistate, deoarece s-a constatat că podul are probleme mult mai grave decât se stabilise inițial, fiind necesară și înlocuirea hobanelor. Trebuie precizat că, la data de 15 iulie 2012, stadiul fizic al contractului inițial de reabilitare era realizat în procent de 58,3%.Urmare a constatărilor făcute, s-a luat măsura ca, săptămânal, consultantul și antrepre-norul să verifice hobanele - cablu cu cablu - și să întocmească fișe de urmărire a situației sârmelor din SBP, nefuncționale, pentru a vedea evoluția în timp a acestui gen de degradare.În cadrul urmăririi speciale decise de Inspec-toratul de Stat în Construcții, s-a constatat că, în perioada septembrie 2011 - iunie 2012, numărul firelor metalice rupte a crescut de la 80 până la 644. Ruperile s-au produs diferențiat pe fiecare hobană. Numărul total de fire este de 7.680.La mai bine de trei ani de la sistarea lucrărilor, printr-un proiect de hotărâre de guvern se propune modificarea indicatorilor tehnico-economici ai acestei investiții. Finanțarea se realizează din Acordul de împrumut BERD nr. 33.391 (credit rambursabil) și de la bugetul de stat.Valoarea inițială a contractului de reparații a fost de 4.720.606 euro, 80% din sumă fiind asigurată din fondurile UE, diferența fiind cofinanțare de la bugetul statului.Conform proiectului de hotărâre de guvern, valoarea totală a investiției se ridică la 19.622.726 euro, din care 17.284.575 euro pentru ceea ce a mai rămas de executat. Practic, de la contractul inițial de 4.720.606 euro s-a ajuns la o sumă de 4,16 ori mai mare. Durata de executare a restului lucrărilor este de 18 luni de la momentul aprobării finanțării.Se pune întrebarea dacă această creștere a prețului lucrărilor de reabilitare este corectă sau nu. Spre comparație, lucrările de construcție la podul rutier peste Canalul Dunăre - Marea Neagră, de la km 0+540, au fost contractate la prețul de 19.444.472,09 euro. Vi se pare corect, stimați cititori, ca repararea unui pod peste Canal să coste mai mult decât construcția altuia nou?Podul la km 8 + 988 al Canalului Dunăre - Marea Neagră are lungimea de 266 metri, lățimea de 20,90 metri și suprafața de 5.560 metri pătrați. Lucrările viitoare constau, în principal, în înlocuirea a cinci perechi de hobane și hobane provizorii. Podul va fi protejat antise-ismic.