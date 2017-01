Lucrările de construcţii au crescut cu 33,6%

Lucrările de construcții au crescut cu 33,6%

În ultimul an, valoarea lucrărilor de construcții a crescut cu 33,6%, față de 2006, potrivit ultimelor date ale Institutului Național de Statistică (INS). Potrivit INS, s-au înregistrat creșteri pe toate segmentele, de la clădiri nerezidențiale (plus 36,6%), la clădiri rezidențiale (plus 29%) și construcții inginerești (plus 34%). De asemenea, lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 37,4% iar lucrările de reparații capitale au avansat cu 36,7%.