Lucrările de construcţii au avansat cu 32,9%, în primele cinci luni

Lucrările de construcții au avansat cu 32,9%, în primele cinci luni

Valoarea lucrărilor de construcții a crescut cu 32,9% în primele cinci luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2007, potrivit datelor publicate ieri de Institutul Național de Statistică (INS). S-au înregistrat creșteri la toate tipurile de construcții, respectiv clădiri nerezidențiale (plus 35,1%), rezidențiale (plus 34,1%) și inginerești (plus 31,6%).