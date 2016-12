Lucia Morariu, ANAT / Anul viitor putem spera la o creştere de 10% a numărului de turişti

Lucia Morariu, ANAT / Anul viitor putem spera la o creștere de 10% a numărului de turiști

Sezonul estival 2013 a fost unul destul de bun pentru operatorii din turism, dar sunt premize ca 2014 să fie și mai bun. Cu două condiții, însă. Lucia Morariu, președintele ANAT a precizat astăzi, la deschiderea Târgului de turism „Bursa Litoral - Delta Dunării 2014”, care se desfășoară în Mamaia, că s-ar putea înregistra o creștere de 10% a numărului de turiști, față de acest an, dacă vor fi gata la timp cataloagele cu ofertele sezonului viitor, și dacă vremea va fi una plăcută.„Dacă reușim ca păstrarea tarifelor să fie o regulă pentru tot litoralul și, într-adevăr, într-o lună de zile să avem cataloagele finalizate, eu cred că numărul turiștilor va crește anul viitor cu cel puțin 5%. Și dacă ne mai ajută puțin și vremea, care nu ne-a ajutat foarte tare în acest an, putem spera la o creștere de plus 10% față de ce s-a întâmplat în acest an pe litoral”, a precizat Lucia Morariu.