Lovitură dură pentru producătorii din industria tutunului

Guvernul a aprobat, în ședința din 24 februarie 2016, un proiect de lege care stabilește condițiile pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a celor conexe, în scopul preluării în legislația națională a reglementărilor europene și internaționale promovate pentru reducerea consumului de tutun, îndeosebi în rândul tinerilor.Prin proiectul de lege se introduc noi condiții privind ingredientele utilizate în fabricarea produselor din tutun, inscripționarea și prezentarea produselor din tutun, trasabilitatea, elementele de securitate și comerțul transfrontalier la distanță cu produse din tutun și conexe.Prin proiectul aprobat astăzi, sunt reglementate ingredientele ce pot fi utilizate în produsele din tutun, precum și nivelurile maxime ale emisiilor de gudron, nicotină și monoxid de carbon.Va fi interzisă punerea pe piață a țigărilor și a tutunului rulat care au o aromă caracteristică (adică un miros sau gust diferite de cel al tutunului, cum ar fi aromele de fructe, condimente, ierburi, alcool, dulciuri sau vanilie). Produsele cu aromă caracteristică al căror volum al vânzărilor la nivelul întregii UE reprezintă 3% sau mai mult într-o anumită categorie de produse vor fi interzise din 20 mai 2020. De asemenea, va fi interzisă punerea pe piață a tuturor produselor din tutun care conțin aditivi speciali, precum vitamine, cafeină, taurină și creează astfel impresia că un produs din tutun are un efect benefic asupra sănătății sau că prezintă riscuri mai mici pentru aceasta, dar și a celor care conțin arome în capsule, filtru sau în alte caracteristici tehnice.Producătorii și importatorii vor raporta informații cu privire la ingredientele utilizate în procesul de fabricație, la emisiile produselor de tutun și la date privind volumul vânzărilor de produse de tutun din România, pe tip și marcă.Noul format de raportare a fost elaborat și aprobat de Comisia Europeană. Ministerul Sănătății va percepe producătorilor și importatorilor de produse din tutun tarife proporționale pentru primirea, stocarea, prelucrarea și analizarea informațiilor transmise. Suplimentar, producătorii și importatorii au obligații de raportare extinsă pentru anumiți aditivi conținuți în țigarete și tutunul de rulat. Ministerul Sănătății va publica în continuare aceste informații pe site-ul propriu de internet, aplicând măsurile necesare asigurării confidențialității informațiilor indicate ca reprezentând secrete comerciale de către producătorii și importatorii de țigarete, tutun de rulat, țigarete electronice și flacoane de reumplere.Etichetarea produselor din tutun se modifică substanțial, urmând să cuprindă:- un avertisment general (”Fumatul ucide”, pe 50% din suprafața laterală),- un mesaj de informare (”Fumul de tutun conține peste 70 de substanțe care cauzează cancer”, pe 50% din suprafața laterală),- avertismente de sănătate combinate, formate din text, poză și număr de telefon la care se pot obține informații despre metodele de renunțare la fumat (pe ambele fețe, în partea superioară, pe 65% din suprafață, iar avertismentul poate fi mutat sub timbrul fiscal, astfel încât marca să rămână sub avertisment). Există dimensiuni minime pentru avertismentele combinate: 44mm x 52mm. Avertismentele trebuie schimbate anual și rotate pe pachete. Chenarul exterior negru va avea dimensiunea de 1 mm și va fi inclus în suprafața avertismentului.Fac excepție de la prevederile de mai sus trabucurile și țigările de foi ambalate individual, precum și produsele din tutun care nu ard, etichetarea în cazul acestora fiind supusă unui număr mai mic de rigori.Proiectul de lege conține, de asemenea, prevederi privind trasabilitatea pachetelor de tutun, astfel încât, circulația lor în Uniunea Europeană să fie înregistrată și urmărită, pentru a putea fi verificată conformitatea cu legislația națională și europeană, contribuind astfel la combaterea contrabandei și contrafacerii.Pachetele unitare de produse de tutun vor fi marcate cu un identificator unic care va permite stabilirea următoarelor elemente: data și locul de fabricare, fabrica, utilajul folosit la fabricarea produselor, schimbul de lucru de lucru sau ora fabricării, descrierea produsului, piața de destinație pentru vânzarea cu amănuntul, ruta de transport preconizată, dacă este cazul, importatorul în UE, ruta efectivă de transport de la fabricare până la primul punct de vânzare cu amănuntul, data transportului, destinația, punctul de plecare și destinatarul, identitatea tuturor cumpărătorilor, de la fabricare până la primul punct de vânzare cu amănuntul etc.Toate aceste informații vor fi accesibile prin mijloace electronice, toate persoanele fizice și juridice implicate în lanțul de aprovizionare al produselor din tutun ținând o evidență completă și exactă a tuturor tranzacțiilor relevante. Toate datele relevante vor fi găzduite într-o unitate de stocare de date situată fizic pe teritoriul UE, caracteristicile acesteia și ale contractului de stocare de date urmând să fie aprobate de către Comisia Europeană și transpuse în legislația națională prin ordin al președintelui ANAF.Produsele din tutun care sunt introduse pe piață poartă un element de securitate inviolabil, compus din elemente vizibile și invizibile, care se tipărește sau se fixează astfel încât să nu poată fi îndepărtat, să nu poată fi șters, ascuns sau întrerupt, inclusiv prin intermediul timbrelor fiscale. Standardele tehnice pentru elementele de securitate vor fi aprobate de către Comisia Europeană și transpuse în legislația națională prin ordin al ministrului finanțelor publice.Un capitol distinct se referă la condițiile de vânzare a produselor din tutun. Vânzările transfrontaliere la distanță de produse din tutun și țigări electronice către consumatorii din România vor fi interzise. Vor fi permise însă vânzările transfrontaliere la distanță către consumatorii situați în statele membre care nu interzic astfel de vânzări. Pentru a putea realiza aceste operațiuni comerciale, punctele de vânzare cu amănuntul din România trebuie să se înregistreze la ANAF și la autoritățile competente din statele membre în care sunt situați potențialii consumatori. Astfel, trebuie să pună la dispoziția Fiscului date referitoare la adresa site-ului folosit pentru a vinde produsele din tutun, dar și toate informațiile relevante pentru ca, la nevoie, site-ul să poată fi identificat cu ușurință.Mai mult, legea îi va obliga pe acești comercianți să folosească un sistem de verificare a vârstei care, în momentul vânzării, arată dacă respectivul cumpărător respectă sau nu reglementările privind vârsta minimă de la care pot fi achiziționate produse din tutun.Măsura este susținută de populație, 57% dintre respondenții români ai Eurobarometrului 2015 afirmând că sunt de acord cu interzicerea vânzărilor de produse de tutun pe internet. De asemenea, aceste noi reglementări sunt introduse în condițiile în care accesul facil la internet al tinerilor și posibilitatea efectuării plăților folosind mijloace electronice care eludează controlul vârstei cumpărătorului, fac să crească probabilitatea ca un minor să poată cumpăra prin internet produse din tutun din țări în care prețul este scăzut sau în care sunt permise țigări cu arome ori cu alte caracteristici tehnice care cresc atractivitatea produsului (fum ori țigări colorate, capsule aromate, etichete cu imagini atrăgătoare pentru copii etc).Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătății, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și Autoritatea Națională de Administrare Fiscală, în funcție de competențele stabilite prin lege.Ministerul Sănătății poate adopta și alte reglementări prin care să interzică vânzarea produselor din tutun sau celor conexe, din motive legate de situația specifică din România, cu condiția ca interzicerea să fie justificată de necesitatea protecției sănătății publice.Proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere Parlamentului, intrarea sa în vigoare fiind prevăzută începând cu 20 mai 2016, însă introducerea pe piață a mai multor produse care nu sunt conforme este permisă până la 20 mai 2017. Este vorba despre produsele din tutun fabricate sau puse în circulație și etichetate înainte de 20 mai 2016, țigaretele electronice sau flacoanele de reumplere fabricate sau puse în circulație înainte de 20 noiembrie 2016, produsele din plante pentru fumat fabricate sau puse în liberă circulație înainte de 20 mai 2016.Până la data de 20 mai 2019 se vor aplica exceptări temporare de la obligația privind poziția avertismentului de sănătate combinat, în legătură cu poziția timbrului fiscal. Măsurile privind trasabilitatea se aplică țigaretelor și tutunului rulat de la 20 mai 2019. Măsurile privind elementul de securitate se aplică țigaretelor și tutunului rulat de la 20 mai 2019, iar produselor din tutun altele decât țigaretele și tutunul de rulat de la 20 mai 2024.Implementarea prevederilor prevăzute de actul normativ o vor realiza Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Măsurile prevăzute în proiectul de lege sunt gândite să aducă beneficii atât sănătății, cât și mediului, prin scăderea consumului de produse din tutun pe termen mediu, estimată la 2% în următorii 5 ani.Astfel, inscripționarea tuturor pachetelor de tutun va conduce la creșterea conștientizării de către consumatori a efectului fumatului dar și la motivarea nefumătorilor de a nu experimenta fumatul. În România, etichetarea, în 2008, a produselor din tutun cu imagini a determinat 26% dintre fumători să se gândească la renunțarea la fumat, procent menținut și în 2016.