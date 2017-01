Lovitură de teatru în dosarul „Flota”

Cei 79 de inculpații din celebrul dosar „Flota” – minus președintele României, Traian Băsescu - au fost chemați, ieri, la Direcția Națională Anticorupție. Conform prevederilor Codului de procedură penală, procurorii i-au invitat să le prezinte noua expertiză tehnico-maritimă și financiar contabilă. Legea dă dreptul inculpaților să afle concluziile experților și să formuleze obiecții. Dar este puțin probabil ca, de această dată, să existe opinii în contradictoriu ori contestații. La mâna AVAS „Concluzia expertizei confirmă ceea ce noi am susținut mereu: nu există prejudiciu în afacerea «Petromin – Klaveness»” – au declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber“, câțiva dintre cei ce s-au prezentat la DNA. De altfel, în primăvara lui 2007, o expertiză extrajudiciară comandată de CNM „Petromin” constatase același lucru. Pe această bază, consiliul de administrație a comunicat DNA , la momentul respectiv, că societatea nu se constituie parte păgubită. Procurorii au solicitat, însă, ca această decizie să fie confirmată de adunarea generală a acționarilor. La sfârșitul acestei luni, AGA urmează să ia o hotărâre în această chestiune. Logica spune că soluția nu poate fi alta decât cea dată de consiliul de administrație. Nu există nici un argument obiectiv care ar îndreptăți CNM „Petromin” să se considere păgubit și să ceară pedepsirea celor 80. Din documentele sale financiar-contabile nu reiese niciun prejudiciu. Iar cele două expertize – cea judiciară și cea extrajudiciară – susțin același lucru. Desigur, acționariatul poate lua o decizie împotriva logicii, a evidenței și a propunerii consiliului de administrație. Decisiv va fi votul AVAS, care controlează 70,012% din acțiuni. Restul acțiunilor sunt deținute de SIF Transilvania - 23,83%, PPM - 6,151% și alții - 0.007%. Urmează să aflăm, în curând, cu ce mandat va veni reprezentantul acționarului majoritar în AGA. Jocuri de glezne Nimeni nu este proroc în țara lui, dar jocuri de glezne cu adevărul și legea s-au văzut destule în adunarea generală a acționarilor de la „Petromin”. Dosarul „Flota” a fost deschis tocmai în urma unei asemenea mânării. Pe vremea Guvernului Năstase, conducătorii „Petromin”-ului au opus o rezistență acerbă polițiștilor și procurorilor trimiși să scoată un prejudiciu din piatră seacă, pentru a-l pune în cârca lui Traian Băsescu. Administratorii și directorii companiei au susținut că acesta nu există și, drept urmare, „Petromin” nu are de acuzat pe nimeni. Atunci, au început presiunile asupra acționarilor. Iar pentru a salva aparențele s-a apelat la serviciile unui acționar minoritar. Cu procurorii pe cap (după cum ne-au declarat sursele noastre de informații), acesta s-a văzut nevoit să ceară reprezentantului său „să fie stabilit cu exactitate prejudiciul adus societății, precum și persoanele vinovate”. Culmea este că AGA, dominată de APAPS (actualul AVAS), a respins propunerile acționarului minoritar, infirmând astfel existența prejudiciului. Iar dacă acesta nu exista, nu se putea vorbi de vinovați. De aceea a fost nevoie de o a doua reuniune, cea din 7.11.2002, organizată la cererea acționarului minoritar. Acesta și-a impus voința și agamanii le-au făcut pe plac procurorilor, cu toate că documentele financiar – contabile ale companiei nu vorbeau despre existența vreunui prejudiciu. Ce a urmat, se știe. Procurorii anticorupție au fabricat un dosar cu 192 de volume și 48.769 file. Au tocmit falși experți, au scos pe tarabă o expertiză mincinoasă și au inventat un prejudiciu de 324.704.215,8 dolari. Cu acea armă teribilă au încercat să-l distrugă, pentru totdeauna, pe Traian Băsescu. 