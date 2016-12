Loteria bonurilor fiscale - de la entuziasm la dezamăgire

• „Cuget Liber“ propune schimbarea sistemului de participareZiua de 13 aprilie 2015 a intrat în istoria reformei fiscale din România ca dată a primei extrageri la Loteria bonurilor fiscale, organizată de Ministerul Finanțelor Publice. Vă mai amintiți? Atunci au fost desemnate câș-tigătoare bonurile cu valoare între 6 lei și 6,99 lei, emise pe 7 februarie 2015.Participarea populației a fost entuziasmantă. Au fost depuse 18.215 bonuri fiscale. Loteria începuse să producă o schimbare în comportamentul cumpărătorilor, perspectiva câștigului determinându-i să solicite bonurile fiscale și să le păstreze.Apoi, a apărut dezamăgirea. Milionul pus la bătaie de către Fisc s-a împărțit celor 17.902 bonuri declarate valide, astfel că premiul adus de un bon câștigător a ajuns descurajant de mic: doar 56 de lei.Fiind în pericol pierderea caracterului stimulativ, organizatorii au modificat regulamentul, hotărând ca premiul să se împartă între maximum 100 de câștigători desemnați aleatoriu din totalul persoanelor care revendică câștigul. Astfel că valoarea premiilor a crescut, cel mai mare fiind de 250.000 de lei, la extragerea din 19 iulie 2015.A trecut un an de la prima extragere și este cazul să se facă o evaluare a rezultatelor Loteriei bonurilor fiscale. Oare, metoda contribuie la reducerea micii evaziuni fiscale, așa cum au dorit inițiatorii? Poate fi îmbunătățită pentru a avea cu adevărat un caracter stimulativ, de masă? Sau nu are alt efect decât irosirea milioanelor din banii contribuabililor și ar cam fi cazul să se renunțe la ea?Am încercat să aflăm răspunsul chiar de la Agenția Națională de Administrare Fiscală și i-am solicitat să prezinte o evaluare în acest sens. Întrucât a trecut o lună și n-am primit niciun răspuns, voi încerca să fac o evaluare, pornind de la rezultatele extra-gerilor de până acum și de la observațiile asupra comportamentului cumpărătorilor în magazine.Datele de mai jos, preluate de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, indică o scădere dramatică a numărului cererilor (bonurilor) de revendicare, în decurs de un an, de la 18.215, la prima extragere din 13 aprilie 2015, la 9 cereri, extragerea din 20 martie 2016. Iată rezultatele:• extragerea din 13 aprilie 2015 - bon de 6 de lei - 18.215 bonuri depuse la Fisc - 17.902 bonuri validate;• extragerea din 28 iunie 2015 - bon de 135 de lei - 508 bonuri depuse la Fisc - 94 bonuri validate;• extragerea din 19 iulie 2015 - bon de 509 de lei - 4 cereri de revendicare;• extragerea din 16 august 2015 - bon de 364 de lei - 15 cereri de revendicare;• extragerea din 20 septembrie 2015 - bon de 320 de lei - 35 cereri de revendicare;• extragerea din 18 octombrie 2015 - bon de 274 de lei - 26 cereri de revendicare;• extragerea din 22 noiembrie 2015 - bon de 772 de lei. Fiscul nu a făcut public dacă au fost depuse bonuri și câte au fost declarate valide, așa cum a procedat în cazul celorlalte extrageri;• extragerea din 20 decembrie 2015 - bon de 538 de lei - 9 cereri de revendicare;• extragerea din 17 ianuarie 2016 - bon de 37 de lei - 188 cereri de revendicare - 100 bonuri declarate câștigătoare; • extragerea din 21 februarie 2016 - bon de 312 de lei - 12 cereri de revendicare;• extragerea din 20 martie 2016 - bon de 293 de lei - 9 cereri de revendicare;Scăderea numărului participanților se datorează caracterului slab stimulativ și discriminatoriu al Loteriei bonurilor fiscale. Cumpărătorii au înțeles că loteria favorizează persoanele cu venituri mari, care fac mai frecvent cumpărături de peste 100 de lei până la 999 lei și, deci au mai multe șanse de câștig. Marea masă a populației cu venituri mici are o șansă de 1 la 10 ca o extragere să aibă o valoare de bon de până la 100 de lei, accesibilă ei, în vreme ce categoria de persoane cu venituri mari are o șansă de 1 la 1, fiindu-i la îndemână toate extragerile, indiferent de valoarea bonului.Faptul că în rândul marii mase a populației s-a instalat dezamăgirea și nu mai este interesată să participe la loterie nici măcar atunci când valoarea bonului este accesibilă e demonstrată de extragerea din 17 ianuarie 2016. Deși valoarea bonului era de 37 de lei, au fost depuse doar 188 cereri de revendicare, adică de 97 de ori mai puține decât la prima extragere din 13 aprilie 2015.De altfel, în magazine se observă că atât numărul celor ce solicită, cât și al celor ce iau bonul fiscal este în scădere dramatică, semn că Loteria bonurilor fiscale interesează din ce în ce mai puțini români. Pe de altă parte, marii mase a comercianților i s-a permis să revină la practicile vechi și să nu mai emită bonurile fiscale.În concluzie, în decurs de numai un an, sentimentele generate de Loteria bonurilor fiscale s-au schimbat dintr-un larg entuziasm într-o mare dezamăgire.ANAF ar trebui să regândească sistemul. Pentru a da mai multe șanse populației cu venituri mici să participe la loterie și pentru a o face, astfel, mai stimulativă și mai eficientă, ar trebui restrânsă plaja bonurilor fiscale câștigătoare la valori cuprinse între 1 leu și 100 lei. De altfel, în această zonă valorică se desfășoară mica evaziune de zi cu zi.