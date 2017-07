Logistic Park - o afacere de succes în Constanţa

Logistic Park - o afacere de succes în Constanța

În anul 2007, când în incinta fostei fabrici de furnire „Furnirom“ au fost puse bazele primului parc logistic din municipiul Constanța, nimeni nu își imagina ce evoluție spectaculoasă va avea acest proiect. La vremea aceea, în România se vorbea mult despre parcurile industriale și logistice, dar puțini știau să le organizeze. Să investești într-o asemenea idee este întotdeauna riscant. Nu ai nicio garanție că vei atrage clienți și că vor prinde rădăcini, chiar dacă analizele de piață sunt optimiste.Întotdeaua, mai ales în economie, te confrunți cu o mulțime de riscuri. Viața este atât de imprevizibilă. Nimeni n-a prevăzut, spre exemplu, criza economică din 2009 - 2013, criza prețurilor petroliere din 2015 -2017 sau faptul că, în anul 2017, municipiul Constanța va avea excedent uriaș de spații comerciale și de depozitare, din centru până la periferie.Cum vă spuneam, SC Grup DD SA, acționarul companiei Logistic Park, și-a asumat riscul, reușind să asigure o creștere sănătoasă a afacerii. De-a lungul anilor, a investit constant în dezvoltare și modernizare, limitându-se la resursele financiare proprii.„Parcul logistic a fost realizat în baza unui concept modern, care a fost dezvoltat pas cu pas, pe măsura atragerii de noi clienți. Au fost construite hale noi, iar vechile clădiri, platformele, căile de acces, birourile au suferit un proces de reconversie și de modernizare în conformitate cu cerințele beneficiarilor.Platforma parcului are o suprafață totală de 146.390 metri pătrați. Suprafață desfășurată a clădirilor este de 48.748 metri pătrați, iar gradul de ocupare a suprafeței comerciale utile este de 100%”, a precizat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, managerul comercial Cristian Pândichi.A trecut un deceniu de la inaugurare și parcul logistic a ajuns la maturitate. Astăzi, găzduiește 70 de clienți, cu activități extrem de diverse: comerț, industrie farmaceutică, piese auto, depozitare și distribuție de alimente, băuturi răcoritoare și alcoolice, de scule și materiale pentru construcții, servicii de curierat și altele. Clienții au închiriat suprafețe de 40 până la 5.000 metri pătrați.Printre „locatari” sunt brand-uri sonore: Coca Cola, Pepsico, Augsburg International, Elit, Autonet, Internacks, Holver, Fan Courier, Rostec, Intrebrands, Aquila, Astara, Autonet, Mediplus și altele.Acestora li se va alătura, în curând, Expo Supply Chain, o companie care activează în domeniul logistic. Pentru noul client, Logistic Park va construit un spațiu special, cu anumite caracteristici și cu suprafața de 5.000 metri pătrați, relatează Cristian Pândichi.Investițiile din parcul logistic continuă. Un proiect vizează construcția unor spații de depozitare cu o flexibilitate mai mare, pentru viitori clienți. Printr-un alt proiect se are în vedere achiziția de echipamente și instalații moderne, care să conducă la un grad sporit de securitate la incendii, conform ultimelor schimbări legislative.De la înființare și până în prezent, compania Logistic Park a avut o evoluție financiară sănătoasă. Datele de bilanț publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice arată că, în intervalul 2008 - 2017, veniturile companiei Logistic Park au crescut de 3,56 ori, de la 2.412.400 lei la 8.600.515 lei. Începând din 2009 și până în 2017, compania a înregistrat, în fiecare an, un profit substanțial, chiar și pe timp de criză economică. În anul 2016, profitul net a fost de 2.126.790 de lei, în creștere cu 9% față de anul precedent.