Locuri de văzut înainte de sfârşitul lumii

Locuri de văzut înainte de sfârșitul lumii

Ştire online publicată Luni, 17 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Jurnaliștii de la The Sun, citați de evz.ro, ne recomandă, cel mai probabil în glumă, să lăsăm deoparte achiziționarea cadourilor de Crăciun pentru că oricum vine sfârșitul lumii și să ne alegem una dintre următoarele destinații de vizitat, cât mai este încă timp.1. Marele Canion Mulți dintre cei care merg în vizită în Marele Canion, ajung acolo prin intermediul unui elicopter luat din Las Vegas. Jurnaliștii de la The Sun ne recomandă însă varianta traseelor, ce e drept un drum mult mai lung și mai solicitant fizic, dar care îți dă prilejul să admiri mai mult peisajele.2. Marea Barieră de Corali din AustraliaMarea Barieră de Corali este cel mai mare sistem de recif de corali din lume, ce cuprinde aproximativ 3.000 de recifuri și 300 de insule. Reciful este situat în Marea Coralilor, în apropiere de coasta Queensland-ului din nord-estul Australiei.3. Teatrul BalșoiTeatrul Balșoi este unul dintre cele mai importante teatre din Rusia, unde se dau spectacole de operă și balet. Este destul de greu de procurat un bilet pentru un spectacol de balet la teatru Baloi din Moscova, însă efortul, așteptarea și prețul piperat chiar merită.4. Turul FranțeiO altă recomandare este parcurgerea măcar a traseului unei singure etape din Turul Franței, și asta pentru că peisajele sunt spectaculoase. Pentru asta ai nevoie doar de o bicicletă și un GPS, în rest găsești locuri de cazare din plin pe întregul traseu deoarece s-a dezvoltat o adevărată industrie turistică.5. Marele Zid ChinezescZidul Chinezesc este o construcție strategică de mii de kilometri lungime, cu rol de apărare. Zidul a fost construit cu scopul de apărare a graniței imperiului chinez contra atacurilor popoarelor nomade din nordul Chinei. Este considerată, după volum, ca fiind cea mai mare de pe glob, cu o lungime de 21.196,18 km.6. Escaladează KilimanjaroDacă Everestul este greu de atins de către un om care nu are un antrenament serios, după părerea celor de la The Sun Kilimanjaro este ceva mai accesibil. Este situat în nord-estul Tanzaniei și include vârful Uhuru Peak de 5.895 m, cel mai înalt vârf din Africa.7. Traversează Siberia cu trenulCalea ferată transsiberiană este o rețea de cale ferată care leagă Moscova și partea europeană a Rusiei cu Orientul Îndepărtat Rus, Mongolia, China și Marea Japoniei. Este cea mai complexă rețea de căi ferate din lume, tocmai de aceea The Sun a inclus-o în topul locurilor numai bune de văzut înainte de sfârșitul lumii.