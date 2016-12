Locuinţele construite după 31 decembrie 2018 îşi vor produce singure energia necesară

Locuințele construite după 31 decembrie 2018 își vor produce singure energia necesară

Omenirea se îndreaptă spre cea de a patra revoluție energetică din istoria sa. Începuturile speciei umane coincid cu exploatarea în modul cel mai rudimentar a căldurii soarelui, a forței vântului și a energiei apei. Descoperirea focului a marcat trecerea la civilizația bazată pe capacitatea de combustie a lemnului. Ulterior, acesta a fost înlocuit de cărbune, pentru ca în secolul XX să se instaureze domnia hidrocarburilor. Energia atomului, intrată în uzul omenirii pe poarta celui de al doilea război mondial, n-a reușit să înlăture dictatura petrolului și a gazelor naturale, ponderea sa în producția de energie electrică și termică a omenirii fiind mult prea mică. O „descoperire” istorică În tot acest timp, omenirea a continuat să exploateze energia provenită din ceea ce a numit, ulterior, surse neconvenționale. Mai întâi a profitat de forțele naturii pentru a pune în mișcare morile de vânt și cele de apă, navele și ambarcațiunile cu vele. Apoi, a învățat cum să tran-sforme energia apei, soarelui și vântului în electricitate. Astăzi, specia umană trebuie să facă față unor provocări majore: criza hidrocarburilor (ca urmare a împuținării resurselor) și încălzirea globală (care este rezultanta civilizației bazate pe petrol, gaze și cărbune). Colec-tivitățile umane sunt nevoite să se reîntoarcă la sursele primare de energie, după ce au „des-coperit” că acestea sunt re-generabile și nepoluante. Iar cercetarea științifică și tehno-logică le-a dat o mână de ajutor, pregătind terenul pentru cea de a patra revoluție energetică din istoria umanității. Casa 100% energetică Uniunea Europeană a făcut, deja, primii pași în această direcție. Ea și-a propus să reducă consumul de petrol cu mai mult de 50% până în 2050. Cum anume va fi realizat acest obiectiv? Un prim răspuns a fost dat de Comitetul pentru industrie, cercetare și energie al Parlamentului European, prin modificarea directivei referitore la performanțele energetice ale clădirilor. Conform acesteia, toate clădirile construite după data de 31 decembrie 2018, în statele membre ale UE, vor trebui să-și producă singure necesarul de energie electrică și termică, cu ajutorul panourilor solare și a pompelor de căldură. Pe de altă parte, în cazul clădirilor vechi, se vor aplica măsurile de creștere a eficienței energetice, de reducere a pierderilor și consumului de căldură și elec-tricitate. Pe viitor, locuințele europenilor se vor grupa în două categorii: zero - energetice (care nu produc niciun watt sau nicio calorie pentru consumul propriu) și cele 100% energetice, care își produc singure energia nece-sară. Ponderea celor din urmă ar urma să crească de la an la an. Rămâne de văzut dacă și în cazul lor va funcționa ajutorul de stat și cel comunitar. Creșterea eficienței energetice În ceea ce privește creșterea eficienței energetice a clădirilor (care se realizează prin reno-varea, reconstrucția unor com-ponente sau prin introducerea unor sisteme tehnice precum ferestre termopane, boilere și instalații de aer condiționat performante) există, deja, o serie de forme de sprijin financiar. Mai mult, statele membre vor trebui să prevadă în mod obligatoriu, în planurile naționale de după 30 iunie 2011, instrumente financiare pentru creșterea eficienței ener-getice a construcțiilor, precum: credite cu dobândă scăzută, re-ducerea impozitelor pe venit ori pe taxele asupra proprietăților. După 30 iunie 2010, comisia ar putea propune instrumente fi-nanciare precum: creșterea până la 15% a cotei din Fondurile Europene de Dezvoltare Regi-onală destinată măsurilor de eficiență ener-getică; înființarea, după 2014, a unui fond de eficiență energetică finanțat din bugetul comisiei, de Banca Europeană de Investiții și de statele membre, pentru a pro-mova investițiile publice și private în proiectele de creștere a eficienței energetice a clădirilor; reducerea TVA pentru bunurile și serviciile legate de eficiența energetică și energia regenerabilă. Zeii civilizației verzi Procesul de înlocuire a locuințele zero – energetice din UE cu cele ce își produc necesarul de curent electric și de energie termică va dura între 50 și 100 de ani. El va aduce schimbări majore în viața economică și socială a Europei, în viața de zi cu zi a oamenilor. Cercetarea științifică și tehnologică se vor reorienta spre utilizarea energiei verzi. Producția de micro-centrale solare și eoliene perfor-mante va lua avânt. Industria mate-rialelor de construcții va face o obsesie din creșterea eficienței energetice a produselor sale. Arhitecții vor revizui designul clădirilor, pentru a face loc centra-lelor energetice și a le permite să exploateze cât mai bine forțele naturii. Serviciile de electricitate vor pregăti instalațiile pentru a prelua surplusul de curent electric produs în locuințe, în zilele cu soare și cu vânt. Sub impulsul noilor tehnologii energetice se va schimba conținutul și structura sistemul de învățământ. Vor lua naștere noi direcții de studiu și profesii noi. Populația va scăpa de teroarea facturii la electricitate, gaze și energie termică, dar va trebui să se închine soarelui, vântului și apei - zeii civilizației verzi.