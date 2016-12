Litoralul şi Delta Dunării, destinaţii vedetă la Târgul de Turism

Litoralul și Delta Dunării, destinații vedetă la Târgul de Turism

În perioada 14 - 17 martie, Asociația Litoral - Delta Dunării va participa la Târgul de Turism al României, care are loc la Romexpo, în București, ediție la care litoralul românesc și Delta Dunării vor fi destinațiile „vedetă”.Președintele asociației, Corina Martin, a subliniat că pentru prima dată autoritățile locale de pe litoral și hotelierii au înțeles că trebuie să se promoveze împreună, pentru ca destinația, per ansamblu, să fie mult mai competitivă. Așadar, se pregătește un stand comun pentru litoral și Delta Dunării, de aproximativ 100 de metri pătrați, acolo unde vizitatorii târgului vor putea obține reduceri de până la 40% pentru vacanțele cumpărate pentru acest sezon estival.În plus, în cadrul ediției de primăvară a Târgului de Turism, Asociația Litoral - Delta Dunării va promova, alături de membrii săi, evenimentele organizate pentru deschiderea oficială a sezonului, care va avea loc pe 1 Mai, precum și cele mai importante evenimente ale sezonului estival 2013 de pe litoral (Fashion Tourism Summer Festival, Festiva-lul Antic Tomis, Festivalul Antic Callatis) și din Delta Dunării (Raliul Deltei 2013).„Prezența Asociației Litoral - Delta Dunării este constantă la aceste manifestări, beneficiind mereu de sprijinul și participarea autorităților locale, a patronatelor hoteliere și a agențiilor de turism. Pot spune că de această dată vom avea o participare în forță în cadrul standului Asociației Litoral - Delta Dunării, unde am creat evenimente în fiecare din cele patru zile de târg. Cu siguranță standul va fi considerat unul de impact. Mă refer aici atât la vizualul standului, cât și la toate acțiunile care se vor desfășura aici. Sperăm că aducerea a cât mai multe acțiuni de acest gen pe litoralul românesc și în Delta Dunării va avea ca rezultat atragerea turiștilor români, dar și a celor străini. Promitem un sezon 2013 în forță, în care vom depăși recordul de turiști al anului trecut”, a precizat Corina Martin.