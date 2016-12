Litoralul se va sufoca şi va muri

Previziunile Elenei Udrea

Litoralul se va sufoca și va muri

Ştire online publicată Luni, 31 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul dezvoltării regionale și turismului, Elena Udrea, și-a arătat din nou dezamăgirea, la Forumul Național de Turism, care a avut loc în stațiunea Mamaia, față de modul în care evoluează litoralul românesc. „Din ce în ce mai mulți turiști sunt nemulțumiți de faptul că pe litoral aproape nu mai ai unde să faci plajă. Nu mai sunt spații verzi, nu mai sunt parcări. Totul este foarte aglomerat, înghesuit, nu există o logică a dezvoltării urbanistice“, a precizat Udrea. În acest ritm, dacă nu se va interveni urgent, litoralul românesc se va sufoca și va muri, a declarat ministrul. Singura soluție care ar putea revigora litoralul rămâne un plan de amenajare bine pus la punct, la care se lucrează. „Sunt specialiști pe litoral care analizează toate construcțiile din zona plajelor, delimitarea acestor plaje, și se lucrează la un plan urbanistic al plajelor în care se va spune clar ce construcții pot fi și unde anume pot fi, ce este interzis și până unde este interzis să se construiască, după care acest PUZ al plajelor se va integra într-un plan de amenajare a teritoriului la nivelul întregului județ Constanța”, susține Udrea. Ministrul a precizat că există un plan amplu de modernizare, de regenerare a stațiunilor din județul Constanța. Cu siguranță însă nu toate măsurile vor fi pe placul celor care au proprietăți pe plajă sau în aproprierea lor. „Astăzi putem să vorbim despre o lege a exproprierilor care va viza construcțiile legale de pe litoralul românesc, dar care nu vor intra în noua abordare asupra dezvoltării litoralului. În special mă refer la construcțiile ridicate pe plajă și proprietățile private din zona plajelor“, a precizat Udrea. Lăsând la o parte situația în care se află litoralul, turismul românesc în general pare să fie pe drumul cel bun. „Continuăm să credem în șansa turismului românesc. Mă bucur să pot spune, încă odată, că în 2010, chiar în condițiile în care criza economică a continuat, a existat o creștere a numărului de turiști. Acest lucru ne dă speranța că în 2011 poate să fie și mai bine și ne face să vedem luminița de la capătul tunelului, prin care turismul românesc este obligat să treacă”, a precizat Udrea. Chiar dacă probleme există cu nemiluita, avem destule motive să fim optimiști în 2011, susține ministrul. „Suntem conștienți în continuare de problemele pe care turismul românesc le are dar, în același timp, deja suntem mult mai bine puși la punct cu acțiunile pe care trebuie să le avem și cu ceea ce trebuie să facem pentru ca aceste probleme să fie rezolvate. Eu zic că avem suficiente motive să fim optimiști în 2011, dar optimismul meu nu este în niciun caz exuberant pentru că am văzut cât de greu este, în doi ani de mandat, să ai o acțiune coerentă, susținută de parteneri; dar nu-mi pierd speranța“, a spus Udrea. Ministrul a mai precizat că parteneriatele semnate cu grupul german TUI și cu alți tur-operatori din afara României o fac să spere că în acest an va crește și numărul turiștilor străini pe litoral. Anca CHICU