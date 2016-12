Litoralul românesc, promovat direct la Berlin

Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România (FAPT) lansează o broșură în limba germană, dedicată României turistice, iar litoralul și Delta Dunării nu lipsesc de la cel mai mare târg de turism din lume: Târgul Internațional de Turism de la Berlin. Acesta are loc în perioada 5 - 9 martie și se poate lăuda cu o medie de peste 200.000 de vizitatori, din care peste 10.000 sunt expozanți din 180 de țări. La ediția din acest an a târgului, în standul Autorității Naționale pentru Turism, participă patru dintre asociațiile de promovare membre FAPT, respectiv Asociația de Promovare Litoral - Delta Dunării, Asociația de Promovare Bucovina, Asociația de Promovare Brașov și Asociația de Promovare Monteoru Buzău. „Încă de la înființarea federației, în anul 2009, ne-am propus ca asociațiile noastre de promovare a turismului din România să participe la târgurile internaționale și naționale de profil pentru a-și promova și reprezenta destinația pe care o reprezintă, dar am decis să participăm cu materiale de promovare comune, prin care să promovăm unitar și coerent România ca destinație turistică, mai ales în țările identificate ca potențiale surse de atragere de turiști străini prin strategia de realizare a brandului turistic”, a precizat Corina Martin, președinte FAPT. Broșura aceasta de promovare a fost editată pentru prima dată în anul 2011, în limbile română și engleză, iar acum, la Berlin, se lansează în premieră versiunea în limba germană. „Considerăm piața turistică germană ca fiind una strategică pentru a promova destinațiile turistice românești”, explică reprezentanții FAPT.