Litoralul românesc, ocupat aproape în proporţie de 100%

Litoralul românesc, ocupat aproape în proporție de 100%

Litoralul românesc și-a revenit spectaculos în acest an, gradul de ocupare peste week-end fiind de sută la sută, iar peste săptămână de circa 98 la sută, conform cifrelor oferite de hotelierii din cadrul Federației Patronatelor din Turism și Servicii (FPTS).Se pare că cifrele din acest an le depășește chiar și pe cele din 2008, când România încă nu cunoștea criza, iar puterea de cumpărare a populației era mult mai mare. „Revenirea turiștilor români pe litoralul autohton se datorează eforturilor făcute de hotelieri și de turoperatori de a oferi condiții mai bune și de a menține prețurile la niveluri comparabile cu cele ale concurenței străine. În plus, a început să funcționeze și în România un all inclusive de calitate care este foarte căutat de familii”, sunt de părere reprezentanții FPTS.Potrivit acestora, litoralul românesc a convins pentru că plajele sunt curate, pentru că serviciile s-au îmbunătățit considerabil și pentru că atmosfera creată este unică și confortabilă pentru turiștii români care se simt ca acasă și beneficiază de bucătăria autohtonă, foarte apreciată de cei aflați în vacanță. „Evenimentele mondene și cele care încurajează turismul de distracție sunt și ele o atracție pentru turiști și își îndeplinesc rolul de a oferi diversitate de activități și de a face sejurul la mare mai interesant”, spun reprezentanții FPTS. Dacă referitor la evenimente, acestea au fost și numeroase până acum, și de bună calitate, în ceea ce privește curățenia mai rămâne de văzut. Cu siguranță mulți turiști, cei care nu-și permit să stea la hotelurile de lux, să meargă pe plajele private, ori să ia masa în restaurantele cu pretenții, nu sunt neapărat de aceeași părere. Cu siguranță când vine vorba despre servicii, lucrurile s-au mai schimbat în ultimii ani, însă litoralul românesc se confruntă, în continuare, cu foarte multe probleme, peste care dă în special turistul de rând.