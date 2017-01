Listarea la bursă a Nuclearelectrica va fi discutată în februarie

Conducerea Nuclearelectrica va propune listarea companiei la Bursa de Valori București în cadrul Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în februarie. „Nu am făcut încă cerere în acest sens către Ministerul Economiei și Finanțelor. Am comandat o analiză referitor la procedura de urmat. În primul rând trebuie să am o aprobare a acționarului majoritar. Suntem prinși în program. Acum pregătesc materialul pentru aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor, în februarie“, a precizat directorul general al Nuclearelectrica, Teodor Chirică. În prezent, Nuclearelectrica este în proces de negociere cu cele șase companii care au depus oferte pentru construirea reactoarelor 3 și 4 ale centralei de la Cernavodă. Realizarea obiectivului energetic de la Cernavodă presupune investiții de circa 2,3 miliarde de euro. Punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4 este prevăzută pentru 2014, respectiv 2015.