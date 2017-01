Lipsa banilor a îngropat firmele locale de construcţii

Lipsa banilor a îngropat firmele locale de construcții

Recesiunea a lovit puternic în segmentul constănțean al construcțiilor. Multe firme au dat faliment, din lipsă de comenzi, iar cei care supraviețuiesc nu au previziuni prea optimiste pentru viitor. „Am o agendă plină de vorbe și promisiuni. Doar atât. Nimeni nu mai are curaj să construiască, fie că e vorba de un bloc sau de o mansardă de 25.000 euro”, spune administratorul firmei de construcții Biagelux. Are lucrări începute, pe care nu poate să le termine, din cauza faptului că beneficiarii au rămas fără resurse financiare. În același timp, îi este greu să găsească lucrări noi, exact din același motive. „Facem orice, de la case la amenajări interioare, însă ne batem pe un număr foarte mic de potențiali clienți. Am redus prețurile cât am putut, de la 80 – 120 euro/mp la 60 euro/mp. Oamenii sună și, când aud prețurile, ne zic să mai scădem. De unde?”, completează managerul. În același timp, criza a dus la o accentuare a muncii la negru, care era oricum o problemă gravă a sectorului. Soluții nu sunt, constructorii fiind de părere că cei care au băgat economia în criză trebuie să o și scoată acum. „Piața este în cădere liberă. Merge destul de greu. Lucrări ar fi, dar nu sunt bani, nici pentru cele noi, nici pentru cele deja începute în anii trecuți”, spune Victor Cruceru, administratorul firmei constănțene Alviconst. În momentul de față are mai multe lucrări în derulare, însă vremurile bune din 2007 – 2008, când se făceau programări pe caiet, datorită cererii mari, sunt apuse. „Va trece mult timp până când piața va reveni la nivelul din 2008. Noi am făcut restructurări, ca să supraviețuim – de la 30 – 40 de oameni am ajuns acum să lucrăm cu 15", spune Cruceru. Și el a fost nevoit să coboare prețurile, ajungând de la 50 – 60 euro/mp (la roșu), la 25 euro/mp. „Chiar și așa, unii clienți spun că este prea mult și așteaptă să scădem și mai mult, ceea ce nu este sustenabil”, mai spune managerul. Situația dificilă este reflectată și de mersul pieței materialelor de construcții, care a scăzut deja cu 30%, în primul trimestru din 2010, ajungând la nivelul înregistrat în aprilie 2007. Principala cauză, amintită și de constructori, este lipsa proiectelor din 2009, care nu sunt finalizate acum. În acest an, piața materialelor de construcții va scădea cu 10 – 20%, potrivit estimărilor Asociației Producătorilor de Materiale de Construcții din România (APMCR). Anul trecut, valoarea pieței a fost de circa 5,5 miliarde euro, în scădere cu 27% față de 2008. „Depozitele de materiale de construcții nu mai au stocuri. Orice ai vrea să cumperi, de la țigle la 100 de metri de țevi pentru instalații, trebuie să aștepți ca depozitul să comande, pentru că nu își mai permit să țină stocuri”, spune administratorul Alviconst.