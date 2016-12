Linia Ro-Ro aduce 30.000 de vehicule pe an, în portul Constanţa

Linia Ro-Ro aduce 30.000 de vehicule pe an, în portul Constanța

Presa din Turcia a relatat ceremonia de inaugurare a liniei Ro-Ro, Pendik - Constanța. Evenimentul a avut loc pe 9 decembrie 2011, cu participarea ministrului transporturilor, afacerilor maritime și comunicațiilor, Binali Yęldęręm.Vorbind la festivitate, Yęldęręm a felicitat compania de shipping U.N. Ro-Ro Ęsletmeleri A.S. pentru că a pus bazele serviciului de navigație spre Constanța. El a declarat că linia Ro-Ro Pendik - Constanța este prietenoasă din punct de vedere al mediului, economicoasă și superioară altor modalități de transport.Comerțul exterior al Turciei se realizează preponderent pe mare și mai puțin rutier sau pe calea ferată, a afirmat ministrul turc.Sedat Gumusoglu, președintele lui U.N. Ro-Ro Ęșletmeleri A.S., a declarat că grupul său de firme are drept obiectiv să asigure o alternativă la transportul pe uscat, unde companiile turcești întâmpină numeroase dificultăți, în special în Europa de Est și Balcani. U.N. Ro-Ro are peste 200 de parteneri în rândul firmelor de transport. În decembrie 2007, majoritatea acțiunilor U.N. Ro-Ro și ale subsidiarelor au fost transferate fondului internațional de investiții Kohlberg Kravis & Roberts (KKR).După decembrie 2007, U.N. Ro-Ro a continuat să-și extindă flota, ajungând la 13 nave Ro-Ro, și a deschis linii de navigație de la Mersin la Trieste și de la Istanbul la Toulon. Linia Pendik - Constanța va avea un program de trei voiaje pe săptămână. „Noi avem capacitatea de 30.000 de vehicule pe an între cele două porturi. Călătoria între Pendik – Constanța va coborî costurile transportatorilor turci” - a afirmat Gumusoglu.