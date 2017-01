Limitarea plăţilor în numerar şi plafonarea comisionului interbancar

Limitarea plăților în numerar și plafonarea comisionului interbancar

Ministerul de Finanțe a pus în dezbatere publică proiectul de lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea OUG nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.250/2003 cu modificările ulterioare.Se propune pe de o parte, diminuarea plafoanelor pentru încasările și plățile în numerar, inclusiv între persoanele fizice, stabilind sancțiuni drastice pentru persoanele care nu vor respecta interdicția de a face plăți în numerar sub un anumit plafon, iar pe de altă parte abrogarea prevederilor OUG nr.15/1996, întrucât, în mare parte, acestea nu mai au aplicabilitate. Măsura privind diminuarea plafoanelor pentru plățile în numerar a fost luată ca urmare a constatării de către organele fiscale a faptului că în majoritatea schemelor fiscale evazioniste se fac plăți în numerar, întrucât plățile prin bancă prezintă o trasabilitate care este evitată de astfel de persoane.Legea va viza, în principal, următoarele aspecte:1) limitarea plăților în numerar efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități fără personalitate juridică prin diminuarea plafonului valoric al acestora, de la plafonul zilnic maxim de 10.000 lei, respectiv 5.000 lei către o singură persoană juridică, la plafonul zilnic maxim de 2.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 5.000 de lei/zi. Limitarea plăților zilnice în numerar la 2.000 lei/persoană vor fi aplicabile și în cazul:a) operațiunilor de plăți în numerar efectuate de operatorii economici către persoane fizice, reprezentând plata contravalorii unor livrări de bunuri, sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și restituirile de împrumuturi sau alte finantari;b) operațiunilor de încasare în numerar efectuate de operatorii economici de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanțe sau alte drepturi, acordarea de împrumuturi sau alte finanțări;2) limitarea operațiunilor de încasare în numerar efectuate de operatorii economici de la persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii la plafonul zilnic de 10.000 lei/persoană3) limitarea încasărilor și plăților în numerar efectuate între persoane fizice, prin instituirea unui plafon zilnic de 10.000 lei/tranzacție.4) stabilirea sancțiunilor aplicabile celor care depășesc plafoanele, respectiv aplicarea de amenzi în cuantum de 25% din sumele plătite/încasate care depășesc plafoanele. Sancțiunile propuse au drept scop anularea impactului negativ asupra bugetului de stat datorat pierderilor cauzate de rambursările de TVA efectuate către persoane care au făcut plăți în numerar, și-au dedus TVA, dar în amonte se constată că furnizorii care trebuiau să plătească TVA la buget au dispărut;5) abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1996, având în vedere că actualul context economic diferă semnificativ de cel existent la momentul publicării acestei ordonanțe.Prin proiectul de lege se propune plafonarea comisionului interbancar la 0,2% și 0,3%. În motivare se arată că acestea au fost acceptate de Visa și MasterCard prin angajamentele asumate pentru operațiunile transfrontaliere și pentru anumite operațiuni naționale. În Franța autoritatea franceză în domeniul concurenței a conferit un caracter obligatoriu angajamentelor asumate de Groupement Cartes Bancaires, sistemul național de carduri, de a-și reduce comisioanele interbancare la niveluri echivalente celor acceptate de Visa și MasterCard pentru operațiunile transfrontaliere.Reglementarea comisioanelor interbancare aduce beneficii pentru:- comercianți, consumatori, bănci emitente de carduri, precum și pentru sectorul public și economie:- efect pozitiv asupra acceptării, de către comercianți, a cardurilor de plată și încurajarea consumatorilor să utilizeze tot mai mult cardurile ca mijloc de plată;- comisioanele mai mici ar genera economii la comercianții cu amănuntul, o parte din acestea fiind transferate consumatorilor, prin reducerea prețurilor de vânzare;- creșterea numărului utilizatorilor de carduri s-ar concretiza într-un volum mai mare de vânzări la comercianți, reducerea riscurilor și a costurilor cu manevrarea numerarului;- efect pozitiv asupra micilor comercianți cu amănuntul care ar beneficia direct de comisioane mai mici (în prezent aceștia sunt nevoiți să suporte comisioane mai mari decât marii retaileri - capacitate redusă de negociere în relația cu băncile);- creșterea volumului de tranzacții (prin creșterea nivelului de emitere și de utilizare a cardurilor) și a economiilor din manipularea numerarului ar trebui să compenseze parțial pierderile băncilor emitente înregistrate din plafonarea comisioanelor interbancare;- pentru bănci, o reducere a costurilor ar putea să apară și din diminuarea retragerilor de numerar de la ATM-uri, ceea ce presupune diminuarea comisionelor interbancare care trebuie plătite, în mod normal, băncilor acceptante care gestionează ATM-urile.- comisioanele interbancare limitate sunt, în general, asociate cu o acceptare și un grad ridicat de utilizare a cardurilor. Astfel, Danemarca este una din țările cu cele mai ridicate niveluri de utilizare a cardurilor din UE, cu un sistem de carduri de debit în care comisioanele interbancare sunt zero. În Elveția, principalul sistem de carduri de debit Maestro (sistemul MasterCard) funcționează cu comision interbancar zero.În Olanda, caracterizată printr-un nivel scăzut al comisioanelor interbancare, s-a constatat o tendință pe scară largă de utilizare și acceptare a cardurilor de plată, care înlocuiește utilizarea numerarului.- un grad ridicat de utilizare a cardurilor va contribui la reducerea costurilor, încă semnificative, cu emiterea și manipularea numerarului; - un grad ridicat de utilizare a cardurilor, în detrimentul numerarului, va contribui la reducerea evaziunii fiscale și a economiei subterane (chiar și o reducere parțială a economiei subterane are o mare importanță pentru veniturile bugetului de stat).