Speranțe pentru relansarea shipping-ului românesc

Liga Navală Română lucrează la proiectul celui de-al doilea registru maritim

În evidențele Autorității Navale Române sunt înregistrate 33.300 de brevete și certificate de capacitate. Corpul navigatorilor numără 21.200 de oameni, din care 15.800 ofițeri și 5.400 nebrevetați, iar personalul auxiliar însumează 12.000 de suflete.România a fost și rămâne în continuare una dintre cele mai importante surse de forță de muncă marinărească din flota europeană, dar rolul ei tinde să se dimi-nueze, la aceasta contribuind indiferența cu care marinarii sunt tratați de instituțiile statului. Cea mai bună dovadă este faptul că ministerele Transporturilor și Muncii nu știu nici măcar câte contracte de îmbarcare există și câți marinari români sunt pe mare în acest moment. Respectivele instituții nu sunt curioase să afle nici câte locuri de muncă există pe mare pentru navigatorii noștri și nici care este aportul valutar al acestei categorii socio-profesionale la economia țării.Potrivit estimărilor făcute de cei ce activează în această industrie, din totalul de 33.300 de deținători de brevete și certificate de capacitate sunt activi circa 20.800 de navigatori români, care reușesc să obțină un contract de muncă cel puțin o dată la doi ani și care aduc venituri de circa 380 de milioane euro pe an, în țară.Dată fiind importanța socială și economică a acestei profesiuni, Ministerul Transporturilor ar trebui să fie preocupat de creșterea numărului locurilor de muncă pe mare pentru navigatorii și cadeții români. Comunitatea shipping-ului românesc - Autoritatea Navală Română, com-paniile de crewing, armatorii, Marina Militară, unitățile de învățământ marinăresc, Liga Navală Română și Sindicatul Liber al Navigatorilor - pot pune umărul la elaborarea unei strategii în acest sens, al cărei punct central să fie înființarea celui de al doilea registru maritim al României.Nu ar fi o noutate. În august 1998, Guvernul Radu Vasile a aprobat OG nr. 116 prin care se instituia regimul special pentru activitatea de transport maritim internațional. În schimbul unor facilități, companiile de navigație plăteau o taxă anuală, calculată în funcție de tonajul net și de vechimea navei.În spiritul neseriozității românești, Gu-vernul Mugur Isărescu a desființat, cu celebrele HG-uri 205 și 207 din decembrie 1999, facilitățile oferite de OG 116/1998, companiile înscrise în cel de-al doilea registru fiind obligate să plătească nu nu-mai taxa anuală pe tonaj, ci și impozit pe profit. Reacția a fost previzibilă: toate companiile s-au retras din regimul special maritim.În anul 2012, primul Guvern Ponta a recu-noscut necesitatea celui de-al doilea registru maritim și a modificat OG nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, reglementând înființarea lui, astfel încât România să atragă sute de nave ale unor armatori străini, locuri de muncă pentru navigatori și locuri de practică pentru cadeți. Proiectul s-a soldat cu un imens scandal, deoarece controlul asupra registrului maritim a fost încredințat ilegal companiei Romanian International Flag Administration - RIFA (fostă Ilvana Holding Ltd.).Eșecurile înregistrate până în prezent n-ar trebui să decurajeze comunitatea din shipping-ul românesc, ci, dimpotrivă, să o îndârjească să realizeze un proiect cât mai bun, pe care să-l susțină în fața autorităților.M-am bucurat să aflu că Liga Navală Română s-a apucat, deja, să lucreze la el. „Vom iniția o dezbatere. Vrem să lansăm proiectul chiar în acest an. Vom încerca să-i aducem alături de noi pe toți cei ce pot susține și contribui la acest proiect”, a declarat comandantul de cursă lungă Laurențiu Mironescu, președintele Ligii Navale Române.Proiectul este o preocupare mai veche a lui Mironescu. „Niciuna dintre inițiativele mele de parlamentar nu a fost mai impor-tantă decât aceasta - declara el, pe 19 mai 2010. România a ajuns să nu mai existe ca națiune maritimă dintr-o mulțime de cauze, pe care nu are rost să le discutăm acum. Este momentul să privim spre viitor, să schimbăm lucrurile.” La acea vreme, inițiativa lui a fost îmbrățișată de conducerea Ministerului Transporturilor, dar a murit ignorată, în Parlamentul României.Acum, lucrurile s-au schimbat. Există cadrul normativ (OG nr. 19/2012), mai trebuie doar realizat proiectul, însușit de autorități și pus în practică.Printre preocupările Ligii Navale Române se mai numără: lansarea dezbaterii privind reînfințarea liceului de marină militară și a propunerea schimbării culorii și design-ului uniformelor din marina militară și comercială, revenirea la culoarea tradițională, bleumarin.