Ancheta „Cuget Liber”

Liderul Sindicatului „Navalistul“ face dezvăluiri incendiare privind afacerea „Daewoo - Mangalia“

În ediția de marți, 29 iulie 2008, ziarul „Cuget Liber” a prezentat o amplă anchetă privind situația economică a companiei mixte româno - sud coreene „Daewoo - Mangalia Heavy Industries” (DMHI), în care statul nostru deține 49% din acțiuni. Conform datelor de bilanț, pierderile înregistrate de unitate, în perioada 2005 - 2007, au depășit cu mult capitalul social subscris și vărsat, ridicându-se la 66.807.601,11 dolari. Ancheta noastră continuă cu prezentarea poziției Sindicatului „Navalistul”. Nu-i treaba voastră! În ultimii ani, liderul Marin Florian a fost sarea din ochii managementului sud-coreean. Mulți navaliști, chiar și dintre conducătorii români, l-au considerat un fel de Gică Contra. Acum, când vălul de pe afacerea numită „Daewoo – Mangalia” a început să se ridice, lăsând să se zărească dimensiunile crizei, oamenii își aduc aminte de avertismentele lui, neluate în seamă la timpul potrivit. Liderul sindical a cerut, deseori, părții române să-și exercite rolul de acționar și să țină din scurt partenerul coreean. De fiecare dată a primit același răspuns: „Nu-i treaba voastră, a sindicaliștilor!” Partea română, prin vicepreședintele companiei, a avut dintotdeauna dreptul la contrasemnătură, afirmă Marin Florian. Altfel spus, ea putea să nu fie de acord cu niciun contract, cu nicio decizie care ar fi fost împotriva intereselor companiei și ale statului român. Cu toate acestea, ea a girat dezastrul. De ce? Asta este o altă poveste, la care autoritățile trebuie să caute răspunsul. Bonus pentru criză Iată că, în cele din urmă, buboiul s-a spart și AVAS i-a chemat pe coreeni la ordine. La întâlnirea care a avut loc la București, sindicatele au fost reprezentate de Dumitru Costin, președintele BNS, relatează Marin Florian. AVAS le-a dat coreenilor un răgaz de două luni să redreseze societatea. Ei, să arate că sunt viteji, au declarat că le ajunge o lună. În luna august, la viitoarea întâlnire de la București, coreeni trebuie să raporteze rezultatele obținute. Prin ce metode va fi rezolvată criza în decurs de numai o lună, astfel încât, de la pierderi, compania să treacă pe profit? „Am avut o discuție cu Y.D. Park, al doilea în ierarhie, după președinte, din echipa coreeană - relatează liderul sindical. Mi-a declarat că va redresa societatea. Eu nu cred în reușita lor. Acum ei au început să ia tot felul de inițiative în această direcție. Una dintre ele, deja lansată, constă în aceea că se vor acorda bonusuri celor mai buni salariați direct productivi, de până la 1.300 lei, iar pentru cei indirect productivi, de până la 1.000 de lei. Am explicat de ce sindicatul nu este de acord cu aceste bonusuri. Conform legii, ele trebuie negociate, nu să fie date cum și când au coreenii chef. Așa cum este concepută metoda, în loc să stimuleze producția, va genera invidie și dezbinare între oameni. Dacă va lua bani o singură persoană dintr-o formație de lucru, colegii îi vor spune maistrului: «Să muncească ăla care a luat prima!» Coreenii susțin că primele vor fi un imbold și va crește producția. Eu știu că mulți dintre lucrători s-au înțeles să împartă prima între ei. Salariatul va urmări să le ia lor banii, nu să le mărească producția. În cadrul echipei se va face o evaluare și toată echipa va spune cine este cel mai bun în luna respectivă, pentru a fi premiat. Experiența arată că maiștrii au doi – trei oameni de-ai lor. De regulă, ei vor lua bonusul, indiferent dacă vor munci sau nu.” Migrație pe credit În numai trei ani, compania a adunat pierderi de 66 milioane de dolari. Poate metoda bonusurilor să acopere gaura uriașă, în decurs de o lună? Dacă soluția este atât de bună, de ce nu a fost aplicată până acum? Societatea n-ar fi ajuns cu un pas în groapă. Pe de altă parte, dacă rezolvarea crizei ține de plata primelor, înseamnă că partea coreeană recunoaște o anumită relație de cauzalitate: dezastrul s-a produs pentru că oamenii nu au fost stimulați corespunzător. „Le-am spus că este tardiv ceea ce fac – afirmă liderul. Au pierdut peste 2.000 de salariați de la începutul anului 2006 până azi. În 2006, DMHI avea un colectiv de nota 9. Când fac această apreciere mă refer la toate categoriile de salariați. Navele ieșeau pe bandă. Sindicatul a atras atenția că forța de muncă este esențială în procesul de producție și că trebui să aibă salarii corespunzătoare efortului depus. Nu am fost băgați în seamă. A fost o perioadă când la porțile DMHI, probabil și ale celorlalte șantiere navale, lumea se înghesuia să se angajeze. Iată că a venit și reversul.” Pentru a obține salarii mai mari, sindicatul a fost nevoit să apeleze la greve, în fiecare an. Privind retrospectiv, rezultă că dacă nu ar fi fost respectivele acțiuni de protest, salariile ar fi fost mult mai mici decât cele de astăzi, iar exodul lucrătorilor calificați, cu mult mai mare. „Le-am spus coreenilor: Dacă măreați salariile așa cum v-am cerut, acum aveați un colectiv bun, făceați navele la timp și vă întreceați cu orice șantier naval din Europa. După greva de 21 de zile din 2007, când salariați au observat că nici prin acțiuni de protest nu pot obține salarii satisfăcătoare, au continuat să plece. Pleacă și acum mulți, dintre cei mai buni, chiar și de la societățile subcontractoare. M-am întâlnit de curând cu mai mulți colegi și am aflat că 25 de lucrători pleacă în grup, de la un subcontractor coreean al DMHI – povestește Marin Florian. Au făcut tot felul de societăți pentru a reduce angajările la DMHI și a nu da salariile mai mari. De la 1 august, spre exemplu, un lăcătuș nou angajat la DMHI primește 1.721 lei. Este normal să nu le convină coreenilor și îl angajează la DMHR, cu 1.200 lei. Dacă ar fi înțeles să plătească ca lumea, ar fi avut lucrători bine pregătiți și făceau vapoare fără griji. Directorii le-au spus: Lasă domnule, au credite și nu vor pleca! Știți ce au făcut românii, după ce le-au dat credite prin BCR, la nivelul a 4, 5, 6 salarii, fără dobândă? Câteva sute de oameni au luat banii, iar un sfert dintre ei au plecat. Au spus: Lasă bă, câștigăm afară și plătim!” Restructurare „cu cântec” O altă soluție prin care se încearcă redresare situației financiare este restructurarea. Salariații au venit speriați la sindicat, anunțând că s-au făcut deja liste de disponibilizări. „Eu le-am explicat oamenilor - relatează liderul - că avem un contract colectiv de muncă, că administrația are niște obligații privind restructurarea și că nu o pot face câtă vreme au anunțat că mai angajează 1.000 de oameni pentru nu știu ce hală. Nu se poate ca pe de o parte să angajezi, iar pe de alta să restructurezi. Coreenii susțin că vor să-i dea afară pe cei ce nu sunt buni meseriași. Cum așa, dacă oamenii au fost angajați pe bază de interviu, cu perioadă de probă și au obținut angajarea definitivă? Le-am spus că dacă vor să facă restructurare să înceapă cu subcontractorii, cu societatea subsidiară DMHR, cu vietnamezii, chinezii și moldovenii.” Da, domnule, ați furat! Discuțiile dintre conducerea sindicatului și managementul coreean sunt extrem de dure. „Park este supărat că atât sindicatul, cât și Șantierul Naval «2 Mai», au acuzat partea coreeană că fură. Da, domnule, ați furat, ați dus banii în Coreea și acum vreți să-i aduceți înapoi! S-a furat inclu-siv prin forma aceea de perfecționare. În chestiunea asta noi am pierdut la Curtea de Apel. Nu-i nimic, vom ajunge la Strasbourg! S-a adeverit că Becali are dreptate: în justiție, ca și în fotbal, sunt butoane!” – susține Marin Florian. „E jaf la drumul mare!” Sindicatul a încercat să afle cauzele reale ale crizei financiare și i-a solicitat consiliului de administrație date despre firmele subcoreene care lucrează cu DMHI. „Ni s-a răspuns: Nu e treaba voastră să știți câte firme coreene sunt aici! Noi am întrebat de ce aceste firme coreene sunt plătite dublu. Să vă dau un exemplu – spune liderul sindical - dacă o firmă coreeană primește o lucrare de sudură, este plătită dublu la metrul liniar față de firmele românești. De ce? Așa vrea partea coreeană! Eu am curaj să o spun și o susțin tot timpul: E jaf la drumul mare aici! Eu i-am spus directorului Dumitrașcu, de la AVAS București, că statul român la ora actuală nu mai are decât pancarta de la intrare, pe care scrie: «Bine ați venit la Daewoo!» Atât mai are, pentru că oricum în cinci ani de zile nu a luat niciun leu de aici. Nici nu va lua. La un moment dat, mi s-a spus de un șmecher de acolo, de la București, că ei s-au gândit să le dea coreenilor, chiar și degeaba, restul de acțiuni, că poate așa nu mai fură; că doar n-or să fure de la ei! Noi le-am spus că pe degeaba vrea și sindicatul. Le-am spus: dați-ne nouă, dacă voi nu sunteți în stare să-i controlați. Îi controlăm noi! Ne angajăm experți în momentul în care vom avea 49% din acțiuni și le vom socoti și hârtia de scris, dacă e multă sau puțină. Că se pare că statul român nu este în stare să-i controleze.” Cât câștigă coreenii? Conform contractului de societate, afirmă liderul de sindicat, după cinci ani de la înființarea companiei ar fi trebuit să mai rămâ-nă doar 5 coreeni în manage-mentul societății. „Acum sunt 250. Chipurile i-au adus să salveze societatea din criză, după greva din 2007. Managementul acesta este bine plătit și probabil că veniturile au crescut. Am întrebat AVAS cum sunt plătiți și ne-au spus că este treaba lor” – afirmă Marin Florian. Este adevărat că ponderea veniturilor coreenilor în fondul de salarii al societății reprezintă 25%? „Am întrebat și ni s-a spus: Nu este treaba voastră să știți cât câștigă directorii și coreenii!” Renunțarea la lucrările de reparații este considerată de sindicat ca fiind o altă eroare de management. Din cauza acestei decizii, un doc uscat a fost scos din circuitul productiv o lungă perioadă de timp și, în loc să aducă venituri, a devenit sursă de cheltuieli. Salvatorii patriei Relatarea liderului de sindicat arată că afacerea DMHI este putredă rău. Întrebarea este dacă și cu cât a fost tras pe sfoară statul român. Autoritățile ar trebui să aibă curiozitatea să afle adevărul, dar se pare că sunt mai preocupate să scape de belea, chiar privatizând-o și pe gratis. „Eu nu voi fi de acord cu șmecheria cu salvatorii patriei – afirmă liderul. Au venit doi șmecheri din Coreea, la București, care au spus că vor aduce o infuzie de 100 de milioane de dolari, să salveze societatea din criză, dar cu condiția să le dea teren și acțiuni până la 75%. Iar în 2009, să mai aducă 100 de milioane de dolari și să primească până la 100%. Sindicatul s-a opus. Atunci, președintele coreean ne-a spus: Care e treaba voastră?! Noi i-am spus că ne interesează cum se administrează această avere, pentru că dacă e gestionată prost, rămân oamenii fără lucru, fără salarii, fără mijloace de existență.”