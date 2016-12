Liderii sindicatului din Şantierul Naval Constanţa, la final de mandat

Liderii sindicatului din Șantierul Naval Constanța, la final de mandat

Pe data de 4 februarie 2011, urnele vor decide cui îi va fi încredințată conducerea Sindicatului Liber al Navaliștilor din Șantierul Naval Constanța. Va fi reales actualul birou executiv sau va avea o altă componență? Delegații la adunarea generală de alegeri sunt cei care vor hotărî. Președintele sindicatului, Dede Perodin, și cei doi vicepreședinți, Alexandru Păpădie și Mihai Petrea, au avut parte de un mandat foarte greu. „La alegerile din februarie 2007, nu-mi imaginam că ne așteaptă o criză economică mondială, care avea să lovească puternic shipping-ul internațional și toate șantierele navale din lume. Ca urmare a prăbușirii comerțului internațional, flota mondială s-a trezit cu un excedent de 20% al capacității de transport. Din această cauză, în 2009 au fost reziliate sute de comenzi de nave noi, iar sectorul de reparații nave a pierdut 30 - 40% din volumul de lucru. Șantierele navale de pretutindeni au fost aduse în pragul disperării, fiind obligate să ia măsuri severe, cu implicații sociale grave. În 2010, constructorii de nave din Uniunea Europeană a fost nevoiți să închidă circa 50% din locurile de muncă. Degeaba au solicitat sprijin comunitar. După cum se știe, acesta a fost ca și inexistent. Industria navală românească a fost afectată chiar într-o mai mare măsură, fiind obligată să-și ajusteze forța de muncă la un volum de activitate în continuă scădere. Compania noastră a fost nevoită să ia măsuri de restructurare a activității și să se reorienteze spre reparații navale, pentru a traversa perioada de criză” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Dede Perodin. În noile condiții obiectivele și strategia sindicatului au fost adaptate. „Era clar că dorința noastră de a păstra toate locurile de muncă nu putea fi îndeplinită și că trebuia să opereze un proces de selecție a celor ce urmau să-și continue activitatea în șantier - a afirmat liderul de sindicat. Trebuia identificat nucleul de bază care să ducă mai departe societatea, până la mo-mentul relansării pieței. Am avut săptămâni de analiză a situației, împreună cu acționariatul și conducerea societății, pentru a identifica soluțiile optime, care să ne permită să păstrăm cât mai multe locuri de muncă. Evident, sacrificiile sociale nu puteau fi evitate, dar puteau fi reduse. S-au căutat soluții și pentru cei disponibilizați. Faptul că problemele au fost rezolvate fără conflicte de muncă, demonstrează că actuala echipă de conducere a sindicatului este profesionistă, capabilă să gestioneze situații de criză. În condiții de creștere economică este simplu să conduci, să faci muncă sindicală. Proba maturității liderilor unui sindicat este tocmai gestionarea unei situații atât de dificile și complexe, fără să adaugi la criza economică o alta, artificial creată.” În plină perioadă de recesiune, conducerea sindicatului a reușit să obțină o creștere salarială de 300 de lei, iar în 2010, s-au creat bazele economice pentru viitoarele negocieri. „Să sperăm că vor avea loc într-o conjunctură mai bună. Spre deosebire de sindicatele din alte șantiere navale, noi am reușit să dezvoltăm o relație de adevărat par-teneriat cu administrația și conducerea executivă. Și să nu credeți că nu discutăm în contradictoriu, că nu ne apărăm fiecare parte punctul de vedere. Dar, întotdeauna, am reușit să găsim calea compromisului constructiv, pentru că toți suntem de bună credință și mânați de un singur țel: supraviețuirea șantierului naval. De aceasta depinde soarta a 1.400 constructori de nave și a familiilor lor, plus a familiilor altor mii de lucrători din industriile și serviciile de pe orizontală” - a declarat Dede Perodin.