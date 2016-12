Liderii sindicatelor navigatorilor din zona Mării Negre se reunesc la Istanbul

În intervalul 1 - 3 noiembrie 2015, la Istanbul are loc reuniunea Comitetului ITF Black Sea. Participă inspectorii Federației Internaționale a Transportatorilor și liderii sindicatelor navigatorilor din Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia și Ucraina. În cadrul reuniunii vor fi evaluate rezultatele Black Sea Campaign 2015 - campania împotriva navelor sub standard și vor fi stabilite măsurile ce se impun pe viitor, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, șeful Inspectoratului ITF România și președinte al Sindicatului Liber al Navigatorilor.În martie 2012, în cadrul unei reuniuni istorice găzduită de Madison Meeting Room, din Istanbul, s-au pus bazele proiectului: „Marea Neagră fără nave sub standard”. Inițiatorii au fost liderii sindicatelor navigatorilor din Bulgaria, Georgia, Israel, Rusia, România, Turcia și Ucraina, afiliate la Federația Internațională a Transportatorilor (ITF).Comitetul ITF Black Sea va face presiuni asupra autorităților să își îndeplinească atribuțiile prevăzute de legislația națională și internațională.Potrivit sindicatelor navigatorilor, Marea Neagră este regiunea în care sunt încălcate toate convențiile maritime internaționale, în mod deosebit atunci când e vorba de navigația între porturile din zonă. Printre tipurile de abateri frecvente se numără:- prezența navelor dublu înregistrate, care arborează un pavilion sau altul, în funcție de interese;- utilizarea navelor fluviale în transportul maritim;- utilizarea în transportul internațional a vapoarelor care au drept de navigație doar în apele naționale;- acordarea permisiunii de a face transporturi internaționale pentru navele sub standard; - acordarea permisiunii de intrare sau de ieșire din porturi fără a se verifica încărcătura de la bord.Încălcarea frecventă a legislației interna-ționale pune în pericol echipajele, navele și porturile. De altfel, în această zonă, sunt frecvente accidentele de tot felul: poluări, pierderi de marfă, intrarea în black-out, eșuări și scufundări de nave. Porturile românești reprezintă o excepție. Au un alt standard, dar nu sunt lipsite de incidente.Marea Neagră are o piață a navlurilor (tarifelor de transport) ieftină, este o zonă de dumping, cu navigație sub standard și cu mari riscuri. În aceste condiții, pentru armatori este greu să facă profit.În 2013, sindicatele navigatorilor au adoptat contractul colectiv de muncă pentru navele cu pavilion de complezență care operează în zona Mării Negre. El este instrumentul de bază al Black Sea Campaign.Contractul reglementează condițiile de muncă și viață la bordul navelor. În cazul nebrevetaților, grila de salarizare pornește de la nivelul stabilit de Organizația Internațională a Muncii, la care se adaugă 50 de dolari. Astfel, salariul unui timonier, la un nivel de 40 de ore de muncă pe săptămână, ajunge la 1.049 dolari pe lună.