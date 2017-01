Libra Bank, interesată de creditarea IMM-urilor

Ca urmare a prezentării raportului semestrial și a rezultatelor obținute în prima jumătate a acestui an, reprezentanții Libra Bank au decis să acorde o mai mare atenție creditării întreprin-derilor mici și mijlocii din România. „În 2007, Libra Bank va continua să se orienteze către segmentul profesiilor liberale și către cel al întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, va încerca să identifice nevoile specifice segmentelor de nișă pentru a le oferi cele mai bune soluții de finanțare", a precizat Emil Bituleanu, președintele băncii. Valoarea creditelor acordate de bancă pe segmentul profesiilor liberale a crescut de peste două ori (cu 106%) în intervalul iunie 2006 - iunie 2007, până la 97 milioane lei. La jumătatea anului trecut, banca acordase credite de 47 milioane lei pe acest segment. Totodată, ponderea creditelor pe segmentul IMM-urilor a urcat cu 49% în același interval până la 134,6 milioane lei, față de 90,5 milioane lei, în 2006. În ceea ce privește numărul de clienți, Libra Bank a raportat o creștere cu 50% pe segmentul IMM-urilor, în prima jumătate a acestui an față de același înterval din 2006.