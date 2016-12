Liberalul Sorin Viorel Ciutureanu, la cârma „Oil Terminal“

4

Directorii Oil Terminal

Pai si ce, pana in 2005 nu a lucrat nicaieri? Ii este rusine ca a fost paznic la Bila? De ce va mai mirati ca profitul societatii a fost pe un trend descendent cand am avut directori numai unul su unul: Doru Lutac( vedeta porno de pe youtube gratie domnului Wagner), a fost la baza tehnician iar acum are titlul de doctor, nu vreau sa intre in detalii privind pretul pe care l-a platit; Mihai Lupu- a venit director dupa functia de lacatus mecanic la Midia, in prezent deputat, Silviu Wagner adus de Lutac pe cand era la conducere, un schizofrenic cu acte in regula, fara scoala macar si asa de ochii lumii, Daraban, da, fratele lui Mihai Daraban de la CCINA, care a dus hotia la un alt nivel. Lista ar putea continua