Leul a tăvălit toate valutele

Nu stim de cand dl Tita-Calin a devenit specialist in probleme financiar-bancare , dar cel putin titlul ni se pare nepotrivit . O fi euro " tavalit de leu " , dar euro continua sa ne tavaleasca pe noi , cei care traim din pensii si salarii modeste . Majoritatea obligatiilor noastre financiare depind de valoarea monedei euro . Cand platesc taxele de orice fel , ele sunt calculate functie de valoarea euro . Daca luna asta platesc la RDS abonamentul la voloarea euro de 4,5 lei si luna urmatoare la valoarea de 4,55 , platesc in plus , din punctual meu de vedere nejustificat , 5 bani la fiecare euro . Poate ca asa zisa intarire a leului sa ajute , dar nu pe toti . Asa ca este bine sa ne abtinem de la tot felul de aprecieri mai mult de natura literara decat financiara si sa oferim cititorilor informatii lipsite de astfel de aprecieri .