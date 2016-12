Leu, euro sau dolar? În ce monedă este mai rentabil să economisim

Ori că ții banii „la saltea”, ori că îi depui la bancă, mare importanță nu prea mai are acum, din punct de vedere strict al câștigurilor. E drept, un depozit te-ar ține oarecum departe de tentații, fie ele ale tale sau… ale altora, însă din păcate dobânzile extrem de mici nu prea mai stârnesc interesul multora, mai ales în cazul sumelor nu chiar consistente, de ordinul câtorva mii de lei. Partea și mai proastă este că, doar cu mici excepții, ofertele băncilor nu se diferențiază prea mult la capitolul dobânzi, așadar „lozul câștigător” nu prea mai trage la nimeni. Întrebarea este însă alta la această oră: în ce monedă este mai rentabil să economisim, leu, euro sau dolar? Câteva „calcule simpliste”, realizate pe oferta unei singure bănci, doar pentru a se putea face o comparație între monede (tocmai pentru că diferențe mari de dobândă de la o unitate bancară la alta nu prea există) arată că leul este cel mai prietenos cu economiile noastre.Mai exact, dacă astăzi am constitui un depozit de 1.000 de euro, pentru jumătate de an, pe 28 februarie 2014, atunci când expiră termenul, am dispune de 1.013,81 euro, și asta deoarece rata netă a dobânzii la banca analizată este de doar 3%. Așadar, câștigul este de aproximativ 61 de lei.Dacă am face un depozit în lei, tot cu aceeași sumă (luând ca referință un curs de schimb de 4,46 lei/euro), după jumătate de an, pe lângă cei 4.460 de lei depuși am primi în plus puțin peste 92 de lei, așadar cu aproximativ 31 de lei în plus față de câștigul dat de depozitul în euro, asta având în vedere că rata netă a dobânzii este, în acest caz, de 4,5%.Pe de altă parte, dacă astăzi am depune 1.331 de dolari (echivalentul în dolari a 4.460 lei, adică 1.000 de euro), la aceeași bancă (luând ca referință un curs de schimb de 3,35 lei/dolar), suma de care am dispune la final este de 1.346,62 de dolari, așadar pentru jumătate de an banca ne dă în plus doar 13 dolari, adică undeva la 43 de lei. De ce doar atât? Rata netă a dobânzii este, în acest caz, de doar 2,55%.v v vDobânzile la depozitele în lei au coborât consistent în ultimele două luni, odată cu tăierea dobânzii-cheie de către BNR. Economiștii spun însă că, cel puțin pentru perioada imediat următoare, spațiul pentru reducerea dobânzilor este redus, așadar putem vorbi, oarecum, de o stabilizare.Pe de altă parte, dobânzile la euro și dolar ar putea crește spre finalul lui 2014 și mai ales în 2015. Retragerea stimulilor monetari furnizați pieței de Banca Centrală a SUA și de Banca Centrală Europeană vor conduce la restrângerea lichidității și, astfel, la majorarea dobânzilor, spun economiștii.Totuși, previziunile făcute publice de băncile din România în ultima perioadă nu sunt neapărat pe aceeași lungime de undă. Teoretic, depozitele în lei pe termen de cel puțin un an sunt alegerea cea mai bună la acest moment, însăși euro și dolarul ar putea să ne ofere surprize destul de plăcute începând de anul viitor.