Legea privind vânzarea terenurilor agricole. Iată cine şi cum poate cumpăra

4

Apel

Constantin Cojocaru APEL ROMÂNIA, RIDICĂ-TE! Pe data de 13.11.2013, a fost publicat textul proiectului ORDONANȚEI DE URGENȚĂ privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole din România situate în extravilan, de către persoane fizice, precum și înființarea Autorității pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare (http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2013-11-13-16019588-o-conditii-vanzare-teren-agricol.pdf). Acest proiect legislativ este un atentat la siguranța națională a poporului român. Punerea în practică a prevederilor lui va duce la deposedarea românilor de teritoriul lor național, în final, la distrugerea României și a poporului român. Singura forță care mai poate împiedica săvârșirea acestei crime este poporul român însuși, care trebuie să se ridice, să iasă în stradă, să lupte, pașnic, unit, cu curaj și cu hotărâre, pentru a cere și a obține oprirea crimei și alungarea atentatorilor de la conducerea țării. Nimeni și nimic nu îi mai poate salva pe români, în afară de ei înșiși. Crima a fost pregătită cu premeditare. Românilor le-a fost distrusă și înstrăinată industria, le-au fost distruse și înstrăinate băncile. Cea mai mare parte a capitalului național a fost trecută în proprietatea străinilor. Aproape toată plusvaloarea creată în economie pleacă în afara țării. Numai ratele și dobânzile la datoria externă reprezintă peste o treime din veniturile create în România, peste 40 miliarde de euro, în fiecare an. Au fost distruse milioane de locuri de muncă, astfel că jumătate din forța de muncă a fost izgonită din țară, în căutarea unui loc de muncă. Salariile și pensiile au fost aduse le nivele care fac ca cea mai mare parte a populației să trăiască în sărăcie absolută. Țărănimii i-a fost distrus capitalul acumulat în CAP-uri. I-au fost distruse sistemele de irigații. Marea majoritate a milioanelor de mici proprietari de terenuri agricole, țărani și orășeni, în egală măsură, au fost aduși la sapă de lemn, astfel că ultima lor șansă, pentru supraviețuire, este vânzarea pământului și transformarea lor în sclavi salariați. Oferta mare de terenuri scooase la vânzare, din cauza sărăciei, face ca prețul terenurilor în România să fie de zeci de ori mai mic decât în țările dezvoltate. Concomitent cu aducerea majorității românilor în situația de a-și vinde pe nimic terenurile, guvernanții României au creat și cadrul constituțional și legal care să permită cumpărarea acestora de către cei care au bani, respectiv de către străini și îmbogățiții „tranziției privatizatoare”. În anul 2003, speculând dorința legitimă a românilor ca statul lor să devină stat membru al Uniunii Europene, guvernanții români au scos de la articolul 44 al Constituției prevederea care stipula că „Cetățenii străini și apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor” și au înlocuit-o cu prevederea „Cetățenii străini și apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană și din alte tratate internaționale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condițiile prevăzute prin lege organică, precum și prin moștenire legală”. În anul 2005, fără să informeze poporul român și fără să-i ceară acordul, guvernanții României au negociat și au încheiat Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, în care au inclus, ca măsură „tranzitorie”, în articolul 20 al Protocolului, la Anexa VII, paragraful 3 (care se referă la LIBERA CIRCULAȚIE A CAPITALURILOR ), alineatul (2), următoarea prevedere: „Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute de Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa, România poate menține în vigoare, timp de șapte ani de la data aderării, restricțiile stabilite de legislația sa, existente la momentul semnării tratatului de aderare, privind dobândirea proprietății asupra terenurilor agricole, pădurilor și terenurilor forestiere de către resortisanții statelor membre sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European, precum și de către societăți constituite în conformitate cu legislația altui stat membru sau a unui stat parte a ASEE și care nu sunt nici stabilite, nici înregistrate în România. În nici un caz, un resortisant al unui stat membru nu poate fi tratat mai puțin favorabil în ceea ce privește dobândirea de teren agricol, păduri sau teren forestier decât la data semnării Tratatului de aderare sau nu poate fi tratat în mod mai restrictiv decât un resortisant al unei țări terțe. Fermierii care desfășoară activități independente care sunt resortisanți ai unui alt stat membru și care doresc să se stabilească și să aibă reședința în România nu li se aplică dispozițiile paragrafului precedent sau orice alte proceduri, în afara celor care se aplică resortisanților români.” Prevederea de mai sus sunt contrare intereselor poporului român. În articolul 63 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, la care trimite paragraful de mai sus și care se referă la LIBERA CIRCULAȚIE A CAPITALURILOR, nu se face nici o referire la „terenuri agricole, păduri și terenuri forestiere”. Se vorbește, acolo, despre CAPITALURI și PLĂȚI. Nu despre terenuri. Terenurile nu CIRCULĂ. Terenurile aparțin teritoriilor naționale ale popoarelor. Teritoriul național al poporului român, scrie în Constituția României, este INALIENABIL, nu poate fi trecut în proprietate străină, fie ea a unui stat străin, sau a unor cetățeni străini. Teritoriul național a fost cumpărat cu sângele românilor și nu poate fi vândut pe banii străinilor. Prevederea de mai sus încalcă și Constituția României și tratatele constitutive ale Uniunii Europene. Această prevedere a fost inclusă în tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, în ciuda faptului că în cele două tratate constitutive ale Uniunii Europene (Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene) nu există nici o prevedere care să oblige statele membre să instituie un regim sau altul în ceea ce privește proprietatea asupra terenurilor, asupra teritoriului național. Dimporiva, articolul 345 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene prevede, CLAR, că „Tratatele nu aduc atingere regimului proprietății în statele membre.” Cu alte cuvinte, fiecare stat membru are libertatea să-și instituie regimul proprietății pe care și-l doresc cetățenii săi. Mai puțin statul român, mai puțin românii și, probabil, alte popoare trase pe sfoară de guvernanții lor. Practic, în momenul aderării României la Uniunea Europeană, 1 ianuarie 2007, ca urmare a schimbării făcute în Constituția României, la articolul 44, în anul 2003, legislația României nu prevedea nici o „restricție” referitoare la dobândirea de către străini a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole, pădurilor și terenurilor forestiere. Așa se face că străinii, transformați în “fermieri care desfășoară activități independente”, au cumpărat, până în prezent, peste un milion de hectate de teren agricol în România, adică peste 10% din suprafața arabilă a țării. Mai mult, ei au devenit, direct sau indirect, „arendași” asupra altor milioane de terenuri agricole din România. Includerea în Protocolul de aderare a prevederii mai sus menționate a fost praf în ochii românilor, pentru a-i „asigura” că teritoriul lor național nu va fi vândut străinilor. Acum, guvernanții noștri vor să profite de terminarea perioadei de așa-zisă tranziție stabilită prin Protocolul de aderare, pentru a adopta, încălcând, din nou, grosolan, Constituția țării, o ordonanță de urgență, prin care să pună teritoriul național în mâna mafiei tranzacțiilor imobiliare, formată din politicieni și din îmbogățiții privatizărilor post-decembriste, în egală măsură autohtoni și străini. Conform prevederilor din proiectul de ordonanță, nici un român nu va mai putea să-și vândă pământul dacă nu are avizul „prealabil” al Autorității pentru Administrarea și Reglementarea Pieții Funciare, o nouă căpușă birocratică creată prin ordonanță. Nici un român nu va mai putea nici să vândă nici să cumpere pământ dacă nu are și avizul „final” al Comitetului județean pentru avizarea contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole, altă căpușă. Iată, deci, cum arată dreptul de proprietate la români! Iată cum arată drepturile omului, în general, la români. Dacă, totuși, românul va obține și avizul…Autorității și avizul…Comitetului, atunci el trebuie să ofere terenul său spre vânzare…preemptorilor, care sunt, în ordine: coproprietarii persoane fizice; ARENDAȘII; vecinii persoane fizice; persoanele fizice cu vârsta de până la 40 de ani care desfășoară activități agricole pe raza administrativ-teritorială a localității unde este situat terenul respectiv; Statul Român. Numai dacă nici unul din preemptori nu acceptă oferta, vânzătorul poate să vândă cui vrea, la ce preț vrea și poate. De reținut că prevederile referitoare la …avize și la …drepturi de preemțiune se aplică numai persoanelor FIZICE, nu și persoanelor juridice, unde intră și ARENDAȘII, care pot cumpăra, nestingherite, orice terenuri, de la orice proprietari. Dacă avem în vedere numărul coproprietarilor, total nesemnificativ, rezultă că primii pe lista preeptorilor rămân ARENDAȘII. Dacă avem în vedere că și numărul vecinilor persoane fizice, care au bani să cumpere, ca și numărul persoanelor fizice cu vârsta de până la 40 de ani care desfășoară activități agricole pe raza administrativ-teritorială a localității unde este situat terenul respectiv, care au bani să cumpere, sunt tot nesemnificative, rămân pe lista preemptorilor ARNDAȘII și cu Statul Român. Dacă avem în vedere că staul român postdecembrist nu a cumpărat nici un hectar de pământ, dar a vândut și concesionat milioane de hectare, ajungem la concluzia că pe lista celor cu drept de preemțiune în cumpărarea de trenuri agricole în România rămân numai…ARENDAȘII. Iată, deci motivul real al ordonanței de URGENȚĂ pusă la cale de Guvernul României: legiferarea acaparării teritorului național de către oligarhia politico-financiară creată în România prin așa-zisa privatizare. Aplicarea prevederilor acestei ordonnțe de urgență va anula toate împroprietăririle cu pământ ale românilor, făcute de la Alexandru Ioan Cuza, până în prezent. Consecințele asupra societății românești vor fi catastrofale. Crima pusă la cale de către guvernanți trebuie și poate fi oprită. Ne putem respecta angajamentele asumate față de Uniunea Europeană fără a pune țărănimea română în situația de a fi deposedată de pământul pe care l-a moștenit de l-a strămoșii săi, sau cu care a fost împroprietărită de statul său național. Guvernul României trebuie obligat, prin lege, să cumpăre toate terenurile situate în extravilan oferite spre vânzare de către toate persoanele fizice și juridice române, la prețuri juste, stabilite potrivit legii, ținând seama de prețurile de pe piață. Același Guvern trebuie obligat, prin lege, să revândă terenurile cumpărate către persoane fizice și juridice române, la prețurile la care a cumpărat. Pot cumpăra terenuri situate în extravilan de la statul român numai persoane fizice și jurdice române, care domiciliază în localitatea în care este situat terenul oferit spre vânzare, care dețin în proprietate sub 20 hectare de teren situat în extravilan și care se obligă să lucreze terenul cumpărat prin forțe proprii, fără să-l arendeze. Vom elibera statul național român de aceste obligații atunci când prețurile terenurilor în România vor ajunge la nivelul mediei europene și când salariile și pensiile românilor vor ajunge și ele la nivelul mediei europene. Fără avize, fără drepturi de preemțiune, fără birocrație suplimentară, fără deposedarea românilor de glia strămoșescă, fără încălcarea angajamentelor asumate față de Uniunea Europeană, sau prin tratatele internaționale, la care România este parte. Publicăm, separat, proiectul nostru de lege privind vânzarea-cumpărarea de trenuri agricole și forestiere, proiect în care sunt incluse prevedeile de mai sus. Noi nu vrem să cumpărăm terenuri în teritoriile naționale ale altor popoare. Ne ajung cele situate pe teritoriul României. Respectăm dreptul cetățenilor celorlate state membre ale Uniunii Europene de a dispune, în deplină libertate, de teritoriile lor naționale. Vrem același respect. Noi am aderat la Uniunea Europeană cu credința că aderăm la o uniune vamală, la o uniune monetară, la o uniune comercială, la o uniune militară, la o uniune a politicii externe, toate acestea ca să ne ajute să producem mai mult și să trăim mai bine. Noi nu am aderat la Uniunea Europeană pentru a fi deposedați de capitalurile noastre industriale, comerciale și bancare, de resursele noastre naturale, de terenurile agricole și de pădurile noastre, pentru a fi aduși în stare sclavi, în țară, sau în afara ei. Cerem Guvernului României să-și facă datoria, să ne apere drepturile, sau să plece. Cu DEMNITATE. Și cu RĂSPUNDERE față de viitorul țării și al poporului ei. Constantin Cojocaru Președintele Partidului Poporlui 18.11.013