În portul Constanța

Legea lui Murphy a fost infirmată printr-un "complot" româno-american

„Dacă ceva poate să meargă prost, va merge prost”. Nu o spun eu, a spus-o inginerul Edward Aloysius Murphy jr. (1918 - 1990) într-una dintre vestitele sale legi. Cel puțin în România, respectiva lege și-a demonstrat, pe deplin, valabilitatea în toate cazurile.Asta a fost până marți, 11 iulie 2017. În acea zi, legea lui Murphy a fost infirmată pentru prima oară. Iată cum s-au petrecut lucrurile.Compania North Star Shipping SRL, din portul Constanța, una dintre recentele achiziții ale gigantului american ADM, se afla în plin conflict de muncă. Maratonul negocierilor salariale durase 116 zile bătute pe muchie. Avuseseră loc nu mai puțin de 21 de întâlniri între administrație, liderii sindicatului și reprezentanții salariaților nesindicalizați, fără să se ajungă la vreun rezultat. Nu folosise la nimic nici medierea din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă, astfel că salariații companiei au decis să declanșeze greva de avertisment pe data de 13 iulie. Până la acest punct, s-a crezut că sus-pomenita lege a lui Murphy va ieși victorioasă la North Star Shipping.Pe 11 iulie, cu numai două zile înainte de greva de avertisment, conducerea companiei s-a întâlnit cu liderii sindicatului și reprezentanții salariaților nesindicalizați, pentru a discuta despre asigurarea anumitor utilaje pe perioada întreruperii activității. Și chiar atunci s-a produs schimbarea ce a condus la prima infirmare a legii lui Murphy. Deși istoria se pregătea să consemneze adâncirea crizei, administrația companiei a venit cu o ofertă salarială ce a dat satisfacție partenerilor sociali. După două ore de dezbateri, aceștia au decis să pună capăt conflicului și să semneze contractul colectiv de muncă.Cu siguranță că sunteți curioși, stimați cititori, să aflați care sunt roadele îndelungatelor negocieri româno-americane. Iată-le așa cum ne-au fost prezentate de Silviu Stanciu, președintele Federației Sindicale „Trans Conex”, cel care a jucat un rol esențial în tratativele de la masa verde:„S-au obținut creșteri salariale între 8% și 40%, pe diferite funcții. Vor fi acordate prime de Ziua Internațională a Femeii, de Paști, de Crăciun, de Ziua Internațională a Copilului și de Ziua Lucrătorului Portuar, în valoare de aproximativ două salarii de încadrare pentru fiecare angajat. Salariul minim din societate a crescut de la 1.500 lei la 2.000 lei. Numărul salariilor compensatorii acordate în cazul disponibilizărilor individuale sau colective a crescut de la două la șase. De remarcat este faptul că drepturile salariale majorate se vor acorda retroactiv pentru perioada aprilie - iunie.În cazul personalului navigant, drepturile de hrană aproape s-au dublat.Sunt și sectoare în care personalul nu este mulțumit în totalitate de rezultatele negocierilor - este cazul lucrătorilor de la silozul din Agigea -, dar avem promisiunea conducerii companiei că va face tot posibilul ca, în perioada umătoare, să mai vină cu ceva în plus la salariile celor de acolo. Pentru personalul TESA vor urma negocieri individuale.”Liderii sindicali sunt mulțumiți de rezultatele obținute. „Consider că ne-am îndeplinit misiunea și sper ca angajații companiei North Star Shipping SRL să fie mulțumiți și să înțeleagă că tânărul lor sindicat a dat dovadă de hotărâre, determinare și unitate. Sindicatul îl fac oamenii și voința lor. Degeaba noi, liderii de sindicat, acționăm, dacă nu suntem susținuți de oameni. În cazul North Star Shipping, am avut, permanent, susținerea lor. Dar trebuie să fim fairplay și să recunoaștem că administrația companiei, în special conducerea din Constanța, a dat dovadă de înțelegere și înțelepciune. Negocieri au fost purtate cu profesionalism și bună credință, de ambele părți. În final, ne-am ridicat de la masa negocierilor strângânu-ne mâna și respecându-ne unii pe ceilalți.”În urma semnării păcii româno-americane de la North Star Shipping, toată lumea are de câștigat. Angajații au obținut drepturi salariale mai mari, iar acționarul ADM s-a asigurat că personalul de la North Star Shipping este stabil și motivat să muncească mai bine, să sporească profitabilitatea companiei. Numai Murphy, în Ceruri, este supărat: legea lui a fost infirmată printr-un „complot” româno-american.