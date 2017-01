Legea îmbunătăţirilor funciare blochează accesul la irigaţii

În plină secetă

Legea îmbunătățirilor funciare blochează accesul la irigații

Seceta își face simțită prezența pe suprafețele agricole din județul Constanța, iar fermierii se plâng de lipsa de apă din sistemul de irigații. Reprezentanții guvernului dau vina pe legile în vigoare și amână în continuare acordarea fondurilor europene sub formă de subvenții aferente anului 2008. „La sfârșitul săptămânii trecute, am avut o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și cu cei de la Administrația Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) pentru a discuta problema secetei ce s-a răspândit pe tot teritoriul Dobrogei. Ei s-au ascuns în spatele Legii îmbunătățirilor funciare, că ne trebuie contracte pentru a avea apă pentru irigat”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber”, Gheorghe Lămureanu, președintele Asociației Producătorilor Agricoli Privați de Cereale și Plante Oleaginoase Constanța. Avans de 20% pentru irigare Legea îmbunătățirii funciare prevede ca deținătorii de teren agricol, pentru a avea acces la sistemul de irigații, trebuie să încheie contracte multianuale cu ANIF și să plătească un avans de 20%. Suprafața contractată trebuie să depășească 20% din suprafața amenajată. „Practic, este o lege împotriva irigațiilor, nu pentru irigații. Din 2004, n-au mai dat apă pe canale și în felul acesta ne-au luat banii. Măcar de nu exista infrastructura, nu ne mai plângeam. Așa avem stații de pompare, jgheaburi, dar nu e apă pe canal. Mai grav este faptul că avem canalul Dunăre - Marea Neagră, magistrala e la câțiva metri și noi nu avem cum să irigăm”, a precizat fermierul din Agigea. Situația de pe suprafețele agricole este din ce în ce mai gravă. „Grâul începe să se usuce, în aceste condiții, producția de cereale se va reduce cu 70% față de potențialul normal. Am dat culturii îngrășământ, i-am dat tot ce trebuie, acum mai are nevoie de apă. Noi, țăranii ne-am făcut datoria, însă se pare că guvernul vrea să saboteze agricultura”, a explicat Gheorghe Lămureanu. Fermierii își abandonează culturile În toamnă, în nordul județului, a plouat, iar culturile de toamnă se prezintă mai bine. Cei din sud nu au avut parte de ploi și fermierii au fost nevoiți să renunțe la 20.000 de hectare de culturi de rapiță. Astfel, s-au înființat noi culturi, de muștar sau floarea-soarelui, care însă, nu au nici acestea succes, din cauza secetei din primăvară. Și s-a ajuns la situația în care fermierii au abandonat culturile. „Fermierii aleg să continue să se ocupe de culturi doar în cazul asocierii cu alți fermieri. Este și normal în condițiile în care, de câțiva ani, cheltuim 1.500 de lei la hectar și scoatem doar 1.000 de lei pe hectar”, a afirmat președintele Asociației Producătorilor Privați. Dobrogea, fără irigații, este destinată deșertificării Întârzierea subvențiilor în-răutățește problemele și așa destule pentru producătorii agricoli. „Anul trecut, Uniunea Europeană a amendat România cu opt milioane de euro că a întârziat plățile. Cheltuielile pentru contractarea unui credit pe baza adeverinței de la Agenția de Plăți ajung la 40%. Ca să nu mai vorbim că și în acest sector, există întârzieri. În 2008, a existat o producție record, pentru că am primit la timp subvențiile pe suprafață, de 500 de lei pe hectar, pe motorină și în plus, am avut noroc și de ceva ploi, în toamnă și în primăvară”, a mai spus Gheorghe Lămureanu. Dacă situația nu este re-zolvată, Dobrogea este des-tinată deșertificării. „Cei de la minister, nu cunosc realitatea. Trebuie să vadă cât mai des care sunt adevăratele probleme ale agricultorilor. Stația de pompare de la Basarab Pădure ar acoperi 150.000 de hectare din totalul suprafeței agricole a județului de 400.000 de hectare, dacă ar funcționa. Mie îmi convine mai mult să iau 1.000 de lei pe hectar, pentru cultura mea, decât să iau de la stat 400 de lei, subvenția pentru cazuri de calamitate”, a concluzionat Gheorghe Lămureanu.