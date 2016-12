Lăsaţi-o mai moale cu turismul la negru!

Elena Udrea a intrat la bănuieli:

Lăsați-o mai moale cu turismul la negru!

Litoralul românesc va suferi transformări majore în ceea ce privește infrastructura și agrementul, potrivit ministrului Elena Udrea, prezent vineri la Constanța la deschiderea Târgului de Turism „Bursa Litoral – Delta Dunării”. Hotelierii de pe litoralul românesc și din Delta Dunării, precum și agenții de turism și tour-operatori din întreaga țară s-au întâlnit la Pavilionul Expozițional Constanța, pentru a pune la punct sezonul 2011. Evenimentul a fost inaugurat în prezența ministrului Turismului, Elena Udrea, care a prezentat proiectele Guvernului în ceea ce privește litoralul românesc. Noi investiții pe întreg litoralul „Continuăm să ne aflăm într-o perioadă economică grea din care sper să ieșim cât mai repede, dar s-au întâmplat și multe lucruri bune în ultimul an. Spre exemplu, am început lucrările pentru construirea șoselei care va face legătura între Medgidia și sudul litoralului, pentru ca turiștii care vin spre Neptun sau spre Mangalia să nu mai întâmpine calvarul din cozile kilometrice din trafic. De asemenea, avem proiecte de investiții în sudul litoralului, reabilitarea lacului și stațiunii Techirghiol, construcția unui centru de agrement la Costinești și în Jupiter, finalizarea portului turistic în Mangalia, lucrări de modernizare a municipiului Mangalia. Și în Mamaia am reușit, până la urmă, să ne înțelegem într-o oarecare măsură cu Primăria Constanța, astfel încât am reușit să demarăm lucrările la construirea unui ponton de ambarcațiuni ușoare, al cărui beneficiar este consiliul local. Este o investiție foarte importantă deoarece de aici vaporașele vor putea face excursii cu turiștii în Delta Dunării”, a declarat Elena Udrea. Ministrul Turismului a mai precizat că, în ciuda rivalităților politice, a fost un partener de încredere al Consiliului Județean Constanța, pe care l-a ajutat cu bani pentru plata salvamarilor. „Am finanțat plata serviciului de salvamar de pe litoralul românesc, deși acest lucru trebuia să fie făcut de Consiliul Județean. Am dat noi banii, pentru a avea un turism de calitate și în siguranță”, a adăugat Udrea. Turismul balnear, șansa litoralului de a renaște Un alt punct forte al litoralului românesc, însă exploatat doar în mică măsură, este turismul balnear. Potrivit agențiilor de turism prezente la târg, majoritatea hotelurilor de pe litoral care au bază de tratamente balneo sau SPA-uri sunt pline la această oră, deși sezonul estival s-a închis de aproape două săptămâni. Acest lucru a fost sesizat și de ministrul turismului, care a declarat că Turismul balnear ar putea fi marea șansă a litoralului românesc de a atrage turiști străini atât pe timpul verii, cât și în extrasezon. „Îi auzeam mai devreme pe hotelierii care au baze de tratament balneare sau SPA că au creșteri de la an la an și că în momentul de față funcționează cu hotelurile pline. Turismul balnear trebuie exploatat mult mai mult deoarece numai astfel vom putea face ca sezonul să fie deschis mult mai mult, chiar și pe timpul iernii. Turiștii străini și cei români ar putea fi atrași mult mai ușor cu turism de tip SPA sau balnear. Până una alta, trebuie să ne ținem măcar românii acasă. Până vom ajunge noi la infrastructura pentru a ne ține primarii acasă și nu în Grecia, va mai trece ceva timp”, a precizat Elena Udrea, făcând referire la majoritatea primarilor de pe litoralul românesc care nu au fost la eveniment pentru că erau plecați pe litoralul turcesc sau grecesc. Hotelieri, mai ușor cu evaziunea! Deși a ținut să îi încurajeze și să îi îndemne să continue investițiile, ministrul nu s-a sfiit însă să îi atenționeze pe hotelieri că există mari suspiciuni în ceea ce privește practicarea turismului la negru pe litoral. „Există mari neconcordanțe în ceea ce privește datele oficiale din raportul unei instituții publice și ceea ce declară hotelierii. Spre exemplu, Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța a dat cifre potrivit cărora anul acesta s-a înregistrat o creștere de 5% a traficului rutier spre și pe litoralul românesc, ceea ce înseamnă mai mulți turiști, hotelierii dau procente în scădere cu 15% față de anul trecut. Acest lucru ridică mari semne de întrebare și trezește suspiciuni. Însă, pentru a elimina aceste bănuieli și pentru a combate turismul la negru, Ministerul Turismului va apela la un soft nou pentru monitorizarea tuturor turiștilor cazați în toate unitățile de primire de pe litoral. Așa vom ști exact câți turiști sunt și nu vom mai avea nici evaziune”, a declarat Elena Udrea. La Târgul de Turism „Bursa Litoral - Delta Dunării” au participat peste o sută de agenții de turism din toată țara, hoteluri de pe întreg litoralul românesc și Delta Dunării, operatori de turism, patronatele hoteliere de pe Litoral, CCINA, TUI România, Aeroportul Internațional Constanța, Terminalul de pasageri Port Constanța.