Las Vegas s-a mutat în cartierul Obor

Statisticile ne spun că am fi mai câștigați dacă am renunța la industrie și am deschide mai multe săli de jocuri de noroc.Datele oficiale arată că, în timp ce creșterea cifrei de afaceri din industrie s-a situat la 2%, în 2015, cea a activităților de jocuri de noroc a făcut un salt de 5,4%, depășind și sporul de 3,7% al produsului intern brut.În ciuda fiscalității mai ridicate decât în alte sectoare de activitate, afacerile făcute în numele Zeiței Fortuna își găsesc tot mai mulți adepți. Cazinourile, sălile de jocuri electronice și casele de pariuri se înmulțesc văzând cu ochii.În România s-a dezvoltat o întreagă industrie a jocurilor de noroc, care asigură zeci de mii de locuri de muncă, venituri substanțiale la bugetele statului și profituri frumoase patronilor, după cum o demonstrează bilanțurile financiare publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.Există, de asemenea, mai multe organizații menite să apere interesele celor ce activează în această branșă: Asociația Organizatorilor și Producătorilor de Jocuri de Noroc din România (cu 71 de membri care dețin licență de organizare a jocurilor de noroc cu mașini electronice cu câștiguri - slot-machines - sau bingo și producători de echipamente de jocuri de noroc), Asociația Organizatorilor de Pariuri - ROMBET, Asociația Organizatorilor de Sloturi - ROMSLOT (care reunește operatori ai pieței aparatelor tip slot-machine) și Romanian Bookmakers (asociație patronală a celor mai importanți operatori de pariuri sportive din România). De bună seamă, respectivele asociații și-au făcut datoria față de membrii lor, din moment ce industria jocurilor de noroc trece printr-o perioadă fastă.Trebuie spus că indicii de productivitate și profitabilitate pe cap de angajat a unora dintre sălile de jocuri de noroc și case de pariuri sunt superiori celor întâlniți la multe dintre companiile din industrie. Unde mai pui că organizarea unei săli de jocuri este mai puțin solicitantă decât organizarea celui mai prăpădit atelier meșteșugăresc.Este drept, nu toți cei ce s-au lansat în afacerile cu jocuri de noroc au dau lovitura. Sunt destui intrați în faliment din varii motive, dar mai ales din cauza managementului prost sau al neînțelegerilor dintre asociați.Constanța, oraș - port și turistic, pare a nu se mai sătura cu mulțimea sălilor de joc și case de pariuri pe care le are și mai deschide altele noi. Termenul de epidemie mi se pare cel mai potrivit.De curiozitate, am inventariat stabilimentele care funcționează pe bulevardul 1 Decembrie 1918. Pe o porțiune de circa 700 de metri, între Kaufland și complexul Balada, funcțio-nează nu mai puțin de nouă unități, din care patru săli de jocuri electronice și cinci cu dublă activitate: pariuri și jocuri electronice. Cel mai mare, recent deschis, are nu mai puțin de 50 de aparate electronice. Vineri, la ora prânzului, majoritatea sălilor de joc erau goale, în schimb, casele de pariuri nu se plângeau de clienți. La una dintre ele, zece mușterii de vârsta a III-a, înșirați la mese, își storceau creierii să ghicească cum să dea lovitura. „La noi s-a câștigat un premiu de 100.000 de lei” - s-a lăudat una dintre oficiante, fapt ce a stârnit noi pasiuni în rândul clienților.Creșterea concurenței nu pare să-i sperie pe cei mai vechi de pe piață. „Noi ne-am păstrat clienții. Oamenii s-au învățat și vin la noi” - îmi răspunde la întrebare lucrătoarea unei unități mai vechi. În schimb, la stabilimentul recent deschis, vânzătorii se bat de muscă.Cine și-ar fi închipuit că fosta stradă Obor, denumită astfel pentru că acolo se afla oborul de cereale și vite al orașului până în anii Ž60, acolo erau amplasate depozitele de grâne, alimente și coloniale, precum și fabrica de ulei, se va transforma într-un Las Vegas?Cine și-ar fi imaginat că locuitorii liniștitului cartier de blocuri ridicat în anii Ž70 pe locul magaziilor și oborului vor fi cuprinși de patima jocurilor de noroc?