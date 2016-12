Lake View – distracţie la superlativ!

Lake View – distracție la superlativ!

Ştire online publicată Joi, 28 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Începutul de an 2011 a prilejuit constănțenilor întâlnirea cu un nou concept privind entertainment-ul la malul mării. Pe 21 ianuarie, participanții la inaugurarea noului centru de distracții denumit, după perspectiva pe care o oferă asupra lacului Siutghiol, Lake View Center, au putut să admire un modern centru cu multiple posibilități de petrecere a timpului liber, construit la cele mai înalte standarde, atât ca arhitectură, cât și ca dotări. Situat pe bulevardul Mamaia la numărul 238, centrul dispune de facilități care îi conferă titlul de numărul unu în materie de entertainment. Aici pot fi satisfăcute cele mai rafinate gusturi în materie de bowling, biliard, darts, jocuri arcade sau fitness. Cele peste cinci milioane de euro investite în acest spațiu de distracție asigură posibilități multiple de petrecere a timpului liber constănțenilor și turiștilor pe toată durata anului. Lake View Constanța ni se dezvăluie, cu cei aproape 4500 de metri pătrați de distracție la superlativ: 16 mese de biliard profesionale, 12 piste de bowling cu o instalație de origine europeană care asigură jucătorilor o satisfacție crescută, prin viteza mare de inițializare a popice-lor, o sală cu 60 de jocuri electronice, centru de fitness și wellnes, bar și restaurant italian. Puteți să vă începeți dimineața savurând o cafea italienească de cea mai bună calitate în timp ce citiți știrile sau vă verificați e-mail-ul, grație internetului wireless cu viteza de peste 1mbps. În acest spațiu se desfășoară concursuri de cel mai înalt nivel. Cel mai important turneu de biliard pentru amatori din Europa, „Tacul de Aur 2011” se va derula pe parcursul întregului an, fiind compus din patru etape și o Mare Finală. Concursul este dotat cu Premii în valoare totală de 37.600 de euro, plus un Tac de Aur pentru câștigătorul Marii Finale din Decembrie. La fiecare etapă se dau premii de 4900 de euro, iar restul la Marea Finală. Înscrierile pentru etapa a doua a întrecerii (4 mai – 12 iunie) sunt în toi. Cei care vor să intre în competiție o pot face direct la complexul Lake View, ori pe internet pe adresa www.taculdeaur.ro. În aceste zile, pe pistele din Lake View Center se desfășoară Bowling Lake View Cup, o competiție de bowling organizată pe două categorii, legitimați și amatori. Timp de trei zile, jucătorii de bowling se vor înfrunta pentru premii cuprinse între 50 de lei – cel mai bun junior (la ambele categorii de joc) până la 1000 lei - locul I jucători legitimați, respectiv 600 lei – locul I amatori. Intrarea în competiție se face pe baza unei taxe cuprinsă între minim 30 lei și maxim 60 lei, în funcție de vârstă și categoria de joc. Lake View a fost și gazda Finalelor Campionatului Național de Bowling la Individual Seniori, Senioare, Juniori. „În curând, Lake View va deveni și o pepinieră de unde se vor ridica viitorii campioni, în condițiile în care vom inaugura și o școală de bowling”, ne-a declarat managerul general al complexului, Cristian Bărhălescu. Dacă doriți relaxare și servicii impecabile, restaurantul italienesc TRATTORIA DELL‘ ARTE vă stă la dispoziție cu un meniu la care contribuția de excepție a șefului bucătar de aici este ingredientul care vă va face să reveniți cu siguranță. Oferta de servicii pe care le oferă Centrul nu se oprește aici, având posibilitatea să vă găzduiască pentru organizarea de evenimente private sau corporate. Lake View va deveni pe parcursul sezonului estival și un centru cultural, aici având loc concerte de muzică country, dar și diverse alte acțiuni de acest gen. Centrul numărul unu în entertainment, Lake View vă așteaptă! Cezar PETROVICI