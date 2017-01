La mulţi ani! Asociaţia Litoral - Delta Dunării a împlinit cinci ani

La mulți ani! Asociația Litoral - Delta Dunării a împlinit cinci ani

Asociația Litoral - Delta Dunării a împlinit, ieri, cinci ani de activitate. Aceasta a fost înființată în 2007, având ca scop principal promovarea și dezvoltarea litoralului românesc și a Deltei Dunării.„Având ca motto personal «Yes, we can!», cred că și în următorii ani de activitate la Asociația Litoral - Delta Dunării, în calitate de președinte sau de simplu cetățean care își iubește și prețuiește locurile natale, vom reuși să continuăm proiectele începute alături de membrii noștri, să dezvoltăm cât mai bine cele două destinații și să vedem cât mai mulți turiști români și străini cu zâmbete pe buze”, a precizat Corina Martin, pre-ședintele Asociației Litoral - Delta Dunării, aflată la cel de-al treilea mandat de conducere.Iată cele mai importante activități din ultimii ani ale asociației: cinci ediții ale Târgului de Turism „Bursa Litoral - Delta Dunării”, Paște pe Litoral „Lumina de la Malul Marii”, organizarea celui mai mare show aerian „Constanța Air Show - Thunder over the Black Sea” 2011, organizarea adunării Medcruise la Constanța, patru ediții ale „Premiilor Asociației Litoral - Delta Dunării”, sprijinirea înființării de patronate hoteliere pe litoral și Delta Dunării, dar și multe altele.