La firme mai puţine, finanţări mai mici

La firme mai puține, finanțări mai mici

În ciuda semnalelor pozitive din piață, anul 2010 nu a început foarte bine pentru IMM-urile autohtone. Luna ianuarie a adus 6.000 de suspendări temporare a activității, în creștere cu 341,83% față de cele 1.358 de suspendări din ianuarie 2009, potrivit datelor oferite de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Și numărul dizolvărilor voluntare a crescut, cu 136,18%, de la 351 în 2009 la 829 în ianuarie 2010. O creștere mai mică, de numai 7%, s-a înregistrat la radierile voluntare - 3.177 în ianuarie 2010, față de 2.975 în ianuarie 2009. Și județul Constanța se înscrie în trendul național, cu o creștere de 248% a numărului suspen-dărilor de activitate, de la 78 în ianuarie 2009 la 272 în prima lună din acest an. La dizolvări voluntare, județul Constanța înregistrează o creștere de 466%, de la 12 în ianuarie 2009 la 68 în ianuarie 2010. O schimbare în bine se observă la radierile voluntare ale afacerilor. În prima lună din 2010, doar 87 de patroni și-au radiat firmele, în scădere cu 27% față de perioada similară din 2009, când se înregistrau 119 radieri. În prezent, în județul Constanța activează 39.525 comercianți, reprezentând 3,8% din cei peste un milion înregistrați la nivel național. În luna ianuarie au fost înregistrate 245 de noi societăți comerciale, în scădere față de prima lună din 2009, când s-au înmatriculat 348 de firme. Așteptări mari de la exportatori Pentru acest an, analiștii economici văd exporturile ca fiind motorul principal de creștere, fapt care va avantaja județul Con-stanța. Spre exemplu, Germania estimează pentru 2010 o creștere economică de 1,4%, pe fondul unui avans substanțial, de 5,1%, al exporturilor. „O mare parte dintre țările UE, puternic dependente de exporturi, aveau ca piață de desfacere chiar Uniunea Europeană, care nu mai oferă însă un suport performant de creștere. În ceea ce privește România, dependența scăzută de exporturi a fost un factor pozitiv în criză. În prezent, aprecierea monedei naționale defavorizează exportatorii, motiv pentru care statul pregătește o strategie orientată către exporturi, cu intervenții reduse ale Băncii Naționale a României”, spune Victor Safta, directorul sucursalei românești a X-Trade Brokers. Programele naționale de finanțare debutează în martie Pentru susținerea firmelor se pregătesc și mai multe programe naționale, cu finanțare nerambursabilă de la stat. În 2010, alocările bugetare sunt mai mici față de 2009, în majoritatea cazurilor. Excepție face programul START, care are un buget mai mare cu 1.000.000 lei față de anul trecut. „Vom avea un program pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului, cu un buget de 1.000.000 lei, un program de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, cu un buget de 5.000.000 lei, unul pentru femeile manager, cu un buget de 600.000 lei, și unul pentru tinerii manageri, respectiv START, care va avea o finanțare de 6.000.000 lei. De asemenea, va continua și programul național multianual de înființare și dezvoltare a incubatoarelor de afaceri, cu un buget de 2.400.000 lei”, spune Lidia Turcu, director coordonator al Oficiului Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație (OTIMMC) Constanța. Programele vor debuta în luna martie, cu excepția celui pentru incubatoare de afaceri, care pornește în aprilie. Nu în ultimul rând, există și o schemă de ajutorare a firmelor afectate de criza economică, cu un buget de circa 100.000.000 euro, prin care pot fi accesate ajutoare de minimis de până la 500.000 euro/firmă.