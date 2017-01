Oficiali CNE Cernavodă

„La centrala de la Cernavodă nu avem probleme de securitate nucleară”

Problema majoră cu care se confruntă Japonia la această oră - situația de urgență de la centrala nuclearoelectrică Fukushima Daiichi - este atent urmărită și de oficialii CNE Cernavodă, care dau asigurări însă că aceasta nu este vulnerabilă din punct de vedere al securității nucleare. „La centrala de la Cernavodă nu avem probleme de securitate nucleară“, a precizat directorul CNE Cernavodă, Ionel Bucur, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc ieri. Potrivit directorului de centrală, Marian Șerban, industria nucleară din întreaga lume va deveni și mai sigură după evenimentul din Japonia. „Avem ceva de învățat de la Fukushima? Sigur că da. (…) Industria nucleară va deveni și mai sigură după acest eveniment“, a spus Marian Șerban. De altfel, acesta a precizat că reactorul 1 al centralei este unul dintre cele mai sigure din lume. În 2009 s-a situat în primele 15 din lume, din peste 400, și pe locul întâi între reactoarele de tip CANDU. Cu toate acestea, au și fost luate primele măsuri. „Fukushima a pus sub semnul întrebării capacitatea de răspuns la un anumit tip de eveniment. Noi ne-am reanalizat capacitatea de reacție. Am pus la punct un plan de acțiune amplu în acest sens”, a spus Dan Bîgu, directorul de producție de la CNE Cernavodă. De asemenea, și acesta a subliniat faptul că nu există vulnerabilități care să pună sub semnul întrebării securitatea nucleară a centralei de la Cernavodă. „În ceea ce privește răcirea combustibilului, care este de fapt elementul primordial, acest proiect beneficiază de capabilitatea de a asigura răcirea combustibilului pentru un număr considerabil de ore. Nu este necesară alimentarea cu energie electrică, spre deosebire de proiectul de la Fukushima”, a spus Dan Bîgu. Directorul centralei, Ionel Bucur, a mai precizat, în cadrul conferinței, că centrala are capabilitatea să răspundă unor evenimente externe de genul celor din Japonia, chiar dacă în cazul nostru nu se pune problema de tsunami, ci doar de inundații. Acesta a dat și două exemple: vijelia din aprilie 2008, „când am fost rupți de sistem”, și ziua de 19 decembrie 2009, despre care puțini știu, când Unitatea 1 a alimentat Dobrogea o zi întreagă la jumătate din capacitate. „Industria nucleară este una de vârf, iar la Cernavodă există o parte a elitei din România, și trebuie tratată cu respectul și atenția cuvenită”, a spus directorului de centrală, Șerban Marian, făcând referire la comen-tariile în care s-a pus la îndoială exploatarea sigură și fiabilă a unităților de la Cernavodă. Procedura de achiziție a amortizoarelor, legală Referitor la acuzațiile de nerespectare a normelor și standardelor de securitate nucleară prin achiziționarea de componente tehnice de la firma Titan Echipamente Nucleare, reprezentanții CNE Cernavodă au precizat că acuzațiile aduse nu reflectă realitatea, fiind bazate pe informații nedocumentate suficient. Pe scurt, firma Lisega, cea care a depus numeroase contestații respinse definitiv atât de Comisia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, cât și de Curtea de Apel București, a cerut derogare de la o condiție tehnică importantă pe care autoritatea contractantă și proiectantul centralei nu au aprobat-o. Motivul a fost acela că, în domeniul nuclear nu există și nu pot exista abateri de la normele și standardele de securitate impuse de autoritățile naționale și de cele internaționale. Oferta firmei Titan Echipamente Nucleare cu subcontractantul ei american, Basic PSA, care a câștigat contractul, a răspuns în totalitate cerințelor tehnice, iar aceste două firme au prezentat autorizațiile cerute de lege. Amortizorii de șoc fabricați de firma Basic PSA, ce au buletine de verificare care le atestă caracteris-ticile tehnice și de calitate, se găsesc instalați în peste 33 de centrale nucleare în USA și Canada și au fost verificați de către specialiștii CNE Cernavodă.