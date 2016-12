La ce să ne uităm când cumpărăm mielul de Paşte

La ce să ne uităm când cumpărăm mielul de Paște

În aproximativ o săptămână, zeci de mii de constănțeni vor da năvală în magazine și piețe pentru a cumpăra, dacă nu miei întregi, măcar câteva kilograme, pentru tradiționala masă de Paște.Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare ne-au explicat la ce să fim atenți. Astfel, din punct de vedere al originii, se identifică două tipuri de carne. Carnea de miel (ied) - care provine din unități autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare - prezintă o marcă de sănătate de formă ovală, cu dimensiunile de 6,5/4,5 cm, având inscripționate următoarele: în partea superioară denumirea țării, respectiv „România”, cu majuscule sau codul ISO al țării „RO”, în cazul cărnii obținute în abatoare din România, în centru numărul de autorizare acordat de autoritatea veterinară centrală a țării de origine, iar în partea inferioară abrevierea Comunității Europene, respectiv: CE, EC, EK, CEE etc. cu majuscule.De cealaltă parte, există carnea de miel (ied) care se obține prin sacrificarea la cererea consumatorilor, în locuri special amenajate temporar. Aceasta are aplicată o ștampilă de formă rotundă, cu diametrul de 3,5 cm, cu următoarele înscrisuri: în partea superioară - „România”, cu majuscule, în centru - indicativul județului, urmat fără întrerupere de numărul de autorizare al unității (imediat sub acesta se înscrie numărul de identificare al medicului veterinar oficial care asigură supravegherea veterinară a unității), iar în partea inferioară - „controlat sanitar-veterinar”, cu majuscule. Astfel, dacă există aceste ștampile putem fi siguri că ajungem să gătim o carne verificată sanitar - veterinar.