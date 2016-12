Studiu:

KMG International - un contribuabil major al economiei României

Ştire online publicată Marţi, 27 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

KMG International este un investitor străin de relevanță majoră pentru România, ce contribuie cu 3% la bugetul de stat, realizând investiții de 1,6 miliarde de dolari în perioada 2007-2015, și asigurând 44,6% din capacitatea de rafinare a țării, contribuind astfel la secu-ritatea energetică a României, se arată într-un studiu realizat de Academia de Studii Economice din București în perioada iulie-septembrie 2016.„KazMunayGas - compania națională de petrol din Kazahstan - a luat decizia strategică de a intra în 2007 pe piața europeană prin România atunci când a achiziționat fostul Grup Rompetrol. Pe lângă investițiile străine menite să crească capacitatea de procesare a rafinăriei Petromidia și să sporească competitivi-tatea companiei prin oferirea de produse de calitate superioară la standarde internaționale, acționarul KMGI oferă României o alternativă la petrolul rusesc furnizând un flux constant de petrol din perimetrul Tengiz, contribuind astfel și la securitatea energetică a regiunii. Acesta este un aspect important dacă luăm în considerare faptul că România mai are doar trei rafinării producătoare de carburanți, față de 11 în 1990. În acel moment, capacitatea totală de rafinare a țării era de 32 milioane tone pe an, față de doar 11 milioane tone/an în 2016", a declarat Azamat Zhangulov, Vice-președinte Senior al KMG International.„Indicatorii financiari și operaționali au relevanță pentru specialiști, dar prin analiza Leontief putem vedea valoarea adăugată adusă de companie pentru întreaga societate. De exemplu, cu taxele plătite de KMG International la bugetul de stat în perioada 2013- 2015 (5,1 miliarde de dolari) s-ar fi putut construi 16.466 de grădinițe, 10.466 de școli, sau 48 de spitale, în timp ce pentru fiecare loc de muncă creat, Grupul generează indirect alte 2,25 locuri de muncă în economie. Studiul este unic, fiind și prima dată când o instituție academică întreprinde o astfel de analiză asupra impactului direct, indirect și indus pe care un mare jucător economic îl are la creșterea economică și bunăstarea țării”, a declarat dr. Bogdan Negrea, profesor și cercetător al ASE.Principalul exportator de produse petroliereStudiul subliniază contribuția KMG International la securitatea energetică a României în contextul piețelor europene a energiei și petrolului, capacitatea de a acoperi 70% din cererea autohtonă de produse petroliere prin rafinăriile Petromidia și Vega, contribuția la diversificarea surselor de aprovizionare ale Europei (Kazahstan are rezerve estimate de 30 miliarde barili de petrol) și la rezervele de urgență - obligatorii pentru securitatea națională a României, dar și producția sustenabilă de energie în conformitate cu legislația europeana și națională de mediu (Petromidia este prima rafinărie care s-a aliniat la stan-dardul Euro5 și producând exclu-siv carburanți cu un conținut de sulf de 10 ppm).Impactul economic este evaluat prin prisma contribuției la veniturile guvernamentale prin plata taxelor, colectarea controlată a accizelor (KMGI deține 4 antrepozite fiscale prin Rompetrol Rafinare și Rompetrol Gas) și contribuția la Produsul Intern Brut (cu o valoare adăugată brută de 0,6 miliarde de dolari doar în 2015). Grupul are o contribuție semnificativă și la balanța comercială a României prin exportul de produse finite (produse rafinate și petro-chimice) în special în zona Mării Negre. Valoarea exporturilor reprezintă peste 4% din valoarea totală a exporturilor generate de industria prelucrătoare, Grupul fiind principalul exportator de produse petroliere (Rompetrol Rafinare a exportat în 2015 aproximativ 2 milioane tone de carburanți în valoare de peste 2 miliarde dolari).Impactul Grupului este dat și de contribuția sa la recrutarea și dezvoltarea de specialiști în sectorul petrolier și petrochimie și angajarea de forță de muncă tânără (mai ales în contextul ratei semnificative a șomajului pentru grupa de vârstă „sub 34 de ani” la nivel național, în special în regiunile Sud și Sud-Est). Prin programe comunitare derulate la nivel național, sponsorizări de proiecte și ini-țiative ale angajaților, KMGI a investit în ultimii 7 ani peste 10 milioane dolari în proiecte de sănătate, protecția me-diului, cultură, educație și leadership, demonstrând că este un cetățean corporativ responsabil.Studiul dovedește nivelul înalt de competitivitate al KMG International datorat acționarului său majoritar - statul kazah, prin compania națională KazMunayGas, ce asigură finanțarea și capitalul de lucru, acces direct la resurse de petrol (perimetrele Tengiz și Kashagan), un flux continuu de aprovizionare, dar și investiții în extinderea rețelei de distribuție în 6 țări europene.