Jurnalismul hyperlocal - business la scară mică, potenţial uriaş

Jurnalismul hyperlocal - business la scară mică, potențial uriaș

În ziua de azi, toți suntem jurnaliști. Avem bloguri, scriem comentarii pe site-urile publicațiilor pe care le urmărim, ne povestim viața în post-uri pe Facebook, Twitter și LinkedIn, punem fotoreportaje pe Hi5. Nimeni nu mai vrea să fie un simplu cititor. Majoritatea publicațiilor renunță încet dar sigur la edițiile tipărite, concentrându-se exclusiv pe segmentul online. Totuși, o simplă prezență pe web nu mai este suficientă. Nevoia de implicare a consumatorilor a dus la crearea unui nou model de business în mass-media - rețelele hyperlocale de jurnalism. Pe lângă o publicație hyperlocală, ziarul Cuget Liber este ca CNN pe lângă CTV. Jurnalismul hyperlocal se desfășoară în arii restrânse, cum ar fi cartierele, scopul său fiind să aducă oamenilor numai informații din acea zonă. Vorbim despre știri legate de starea trotuarelor, aspectul parcărilor, întreruperile de apă caldă și căldură, vecini, maidanezi, prețuri din piețe și în niciun caz despre discuțiile de la summit-ul G20 și detaliile pactului de la Viena, dintre grupurile bancare și BNR. Concentrarea pe local nu este însă singura diferență față de publicațiile clasice. Redacțiile hyperlocale se află în contact direct cu cititorii. Spre exemplu, în Cehia, grupul PPF a investit 10 milioane euro într-o rețea de cafenele-redacții, în care ziariștii și cititorii lucrează cot la cot, în timp ce își beau cafelele. Publicația devine astfel un colaj realizat din știrile culese de reporteri și informațiile unice furnizate și chiar redactate de către cititori. Potrivit spuselor lui Roman Gallo, directorul PPF Group, scopul final este publicarea a șapte ziare săptămânale și întreținerea a peste 30 de site-uri, care să acopere patru orașe din Cehia. „Avem o echipă de 90 de oameni, cei mai mulți dintre ei având sub 30 de ani. Pentru început, scopul este să menținem costurile la un nivel redus. Extinderea o vom face cu ajutorul Google, cu care vom colabora, pentru advertising”, explică Gallo, citat de New York Times. Jurnalismul hyperlocal se dezvoltă și în alte țări, cum ar fi Olanda, unde Telegraaf Media Groep vrea să înființeze o rețea de platforme hyperlocale pe internet. Cel care va coordona rețeaua este Bart Brouwers, ziarist cu experiență de peste 25 de ani, care (printre altele) a vizitat și redacția Cuget Liber (în calitate de trainer), împingându-ne elegant spre mediul online. „Sunt convins că viitorul jurnalismului este concentrarea pe local. Poți oferi cititorilor informații relevante - știri, utilități, programe, toate dintr-o perspectivă familiară lor. De asemenea, prin contactul direct cu ei, poți filtra informația, păstrând astfel doar ceea ce este cu adevărat important”, scrie Brouwers pe blogul său. Desigur, nu toată lumea îmbrățișează ideea cititorului-jucător. Vickie Karp, o binecunoscută ziaristă din New York (The New Yorker, NY Times) pune o întrebare pertinentă: „Va mai rămâne cineva despre care să scriem, în condițiile în care toți ne ocupăm cu scrisul?” „Ce s-a întâmplat cu viața neînregistrată, nepublicată, netwitterită și neblogărită? Ne rămân multe ore din zi pe care ar fi bine să le lăsăm așa cum sunt, să nu le atașăm tag-uri și adjective pretențioase. Știți, orele acelea în care nu se întâmplă nimic semnificativ, nici măcar în mințile noastre, și nimic nu este amuzat și potrivit pentru a fi împărtășit cu restul planetei. Vom înlocui toate acele momente cu poeme despre abis?”, se întreabă Vickie Karp pe blogul său.