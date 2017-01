Jumătate din producţia de miere ecologică a României merge la export, în 2009

Jumătate din producția de miere ecologică a României merge la export, în 2009

Circa 1.400 de tone de miere ecologică din totalul de 2.800 de tone estimat la nivelul țării va merge în acest an la export, în țări precum Germania, Franța și Ungaria, a declarat vineri consilierul superior pentru agricultură ecologică din cadrul MAPDR, Teodora Aldescu. „Pentru acest an am estimat o producție totală de miere ecologică de 2.800 de tone, în creștere față de cele 2.650 de tone obținute în anul precedent. De asemenea, jumătate din producția totală va fi exportată în țări din UE, dar și în Japonia. Astfel, dacă în 2008 au fost exportate 1.280 tone de miere ecolo-gică, în acest an volumul estimat ajunge la 1.400 de tone”, a declarat Teodora Aldescu, citată de NewsIn. Potrivit acesteia, în acest an s-au înregistrat la Minis-terul Agriculturii Pădurilor și Dezvoltării Rurale (MAPDR) 620 de apicultori, adică 15% din totalul de 4.200 de operatori existenți. În ceea ce privește numărul familiilor de albine din domeniul producției de miere ecologică, acesta a ajuns în acest an la 68.500, față de 37.260 în anul 2006. Potrivit datelor MAPDR, producția autohtonă de miere a crescut în primul semestru din acest an cu 21%, până la 15.003 tone, față de cantitatea obținută în perioada similară a anului precedent, respectiv 12.383 tone. Pentru întreg anul 2009, ministerul estimează o producție de miere de 21.500 tone, în creștere cu 7,3% față de anul 2008, când aceasta s-a ridicat la 20.037 tone.