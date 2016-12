Judeţul Constanţa - zonă calamitată?!

Județul Constanța - zonă calamitată?!

Săptămâna trecută, Asociația Producătorilor Agricoli Privați de Cereale și Plante Oleaginoase din Constanța a solicitat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale declararea județului ca fiind zonă calamitată. Fermierii speră, așadar, ca măcar pentru culturile de floarea - soarelui și porumb să primească despăgubiri, și asta deoarece seceta le-a dat cu totul planurile peste cap. După un 2011 bun aproape din toate privințele, iată că pentru 2012 nu au foarte multe motive de bucu-rie. Recolta de grâu și orz (o medie la nivelul județului de aproape două tone pe hectar) nu a fost deloc una excepțională, iar acum nici cele de floarea soarelui și de porumb nu o să fie deloc bune.La această oră, 50% din supra-fața cultivată este calamitată, spun reprezentanții Asociației Producătorilor Agricoli Privați de Cereale și Plante Oleaginoase din Constanța. Și de parcă asta nu era de ajuns, fermierii din partea de nord - est a județului mai au o grijă. „Din cauza secetei, ne luptăm cu omida florii - soarelui, care s-a înmulțit extraordinar de rapid. Deja face ravagii în cultură”, a precizat Gheorghe Lămureanu, președintele Asocia-ției Producătorilor Agricoli Privați de Cereale și Plante Oleaginoase Constanța.Fermierii au luat de vineri primele măsuri, dar sunt și porțiuni în care nu pot interveni. „S-au făcut deja tratamente cu elicopterele, în zona Mihai Viteazu - Fântânele, dar acestea nu pot interveni în porțiunile cu eoliene”, a precizat Gheorghe Lămureanu.Potrivit acestuia, în cursul săptămânii urmează să aibă loc, la București, o întâlnire și cu ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, pentru a i se prezenta situația reală din județul Constanța.Ajutor pentru fermieriIată ce a spus ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, la sfârșitul săptămânii trecute, referitor la cultura de porumb și cea de floarea - soarelui: „Aici (n.r.: făcând referire la porumb și floarea - soarelui) nu putem vorbi neapărat de faptul că nu a fost apă suficientă, cantitățile de apă din lunile aprilie și mai poate că au fost suficiente în sol, însă faptul că am avut 28 - 29 de zile în care temperaturile nu au scăzut sub 33 de grade a făcut ca plantele să fie pur și simplu copleșite și să fie afec-tate într-o proporție, credem noi, mai mare decât a fost afectată cultura de grâu. Nici acum nu vreau să estimez producții pe care le vom înregistra“.Ministrul a anunțat și câteva măsuri care să ajute IMM-urile și fermierii să recupereze o parte din pierderi. În primul caz, guvernul ar urma să acorde compensații de 80% din pierderile pe care le-au avut, iar în al doilea caz, sprijinul este de 7.500 de euro pe beneficiar. „Lucrăm la elaborarea unei Hotărâri de Guvern care să compenseze pier-derile pe care fermierii, producătorii le vor înregistra după ce perioada de recoltat va fi încheiată. Astfel, IMM-urile care vor avea pierderi de venit în acest an, față de media ultimilor trei ani, vor avea compensații de la bugetul de stat, prin această HG, care cuprind 80 la sută din pierderile pe care le-au avut, din diferența de pierdere față de ultimii trei ani. De asemenea, fermierii mici, cei care nu se încadrează în categoria IMM, vor putea beneficia de compensații, așa numitul de minimis, care vizează un sprijin de 7.500 de euro pe beneficiar, pentru cei care sunt afectați, repet, la cultura porumbului și cea de floarea soarelui. Condiția, la prima măsură, este ca o suprafață mai mare, sau o cantitate mai mare de 30 la sută să fie afectată de aceste calamități naturale”.