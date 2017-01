Judeţul Constanţa intră în procesul de reîmpădurire

După ani buni de defrișări

Județul Constanța intră în procesul de reîmpădurire

Începând cu a doua jumătate a anului trecut, la nivelul județului Constanța, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Constanța a demarat lucrările pentru punerea în aplicare a strategiei județene pentru combaterea deșertificării și reducerea efectelor secetei. Potrivit reprezentanților instituției, informațiile colectate în urma studiilor de specialitate efectuate demonstrează că Dobrogea se distinge prin cel mai mare număr de ani agricoli uscați, iar în Dobrogea de sud sunt cele mai lungi perioade de secetă din România. Primele măsuri adoptate în cadrul programului au vizat prevenirea inundațiilor asupra localităților, terenurilor agricole și digurilor, reducerea eroziunii provocată de vânt și ploi torențiale și asigurarea materialului genetic forestier în vederea executării lucrărilor de împădurire. În acest sens s-a trecut la inventarierea terenurilor inapte dezvoltării agriculturii, în suprafață de aproximativ 4.000 de hectare, și la stabilirea sumelor necesare împăduririlor. „Pentru a pune în practică lucrările pentru prevenirea inundațiilor asupra localităților și terenurilor agricole am decis împădurirea versanților cu potențial torențial din zonele Băneasa, Deleni și Cobadin, reîmpădurirea terenurilor de pe care s-a recoltat vegetație forestieră și înființarea perdelelor de protecție a localităților și celor antierozionale pe terenurile pantă“, a precizat Iancu Șapera, directorul executiv al DADR Constanța. Pentru județul Constanța, Programul de înființare a perdelelor forestiere de protecție a câmpului prevede împădurirea a 3.773 de hectare, distribuite pe raza tuturor localităților. Cea de a doua etapă a programului are în vedere adaptarea culturilor agricole la condițiile de secetă. Din acest motiv s-a decis ca pe viitor, la înființarea culturilor agricole, producătorii să folosească soiuri, hibrizi și material semicer cu rezistență sporită la secetă. În plus, s-a mai hotărât implementarea unor măsuri tehnologice astfel încât culturile să fie înființate în funcție de prognoza meteo pentru întreg anul agricol, reorientarea spre culturile pretabile la zonele aride și utilizarea de tehnologii de lucru specifice. Ultima componentă a programului vizează punerea în aplicare a unor măsuri care să ducă la protecția și utilizarea durabilă a solului.