În Constanța

Joaca de-a reabilitarea termică se face doar pe banii proprietarilor

Dacă în ultimele săptămâni v-ați trezit pe „muzica” inconfundabilă a bormașinilor și ați ajuns să vă împrieteniți cu alpiniști utilitari, atunci vecinii își izolează termic locuințele. Se întâmplă la finalul fiecărei veri, însă nu atât de intens pe cât ar vrea managerii firmelor de construcții, în mare parte pentru că programul statului de reabilitare termică a imobilelor a fost și este un eșec total. Vechea formulă prevedea ca proprietarii să acopere 20% din costul lucrărilor, restul de 80% reprezentând finanțare de la autoritățile locale (30%) și de la Ministerul Dezvoltării (50%). În această vară, guvernul Boc a decis să schimbe regulile jocului, din lipsă de fonduri. Astfel, proprietarii contractează credite garantate de stat, prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), care acoperă 90% din costul lucrărilor. Contribuția proprie este de 10%. Evident, programul este apărat de o serie lungă de reguli penibile, care-l fac aproape imposibil de pus în practică. Niciun membru al unei asociații de locatari nu trebuie să aibă mai mult de două rate neplătite la întreținere, iar locatarii trebuie să fie de acord cu contractarea creditelor, în proporție de 90%. „Este o misiune imposibilă. Oricum, Constanța nu a fost inclusă nici în vechile programe, așa că oamenii s-au obișnuit cu faptul că trebuie să-și plătească singuri lucrările de izolare termică. Noi așa am lucrat, în toate cazurile. Costurile sunt de 55 lei/mp, cu tencuială decorativă și cu izolație de cinci centimetri. Costurile variază de la un apartament la altul, de la un bloc la altul. În medie, pentru un apartament cu două camere, cu 25 mp de fațadă, costurile ar fi de 1.400 - 1.500 lei”, spune Florin Caraivan, managerul unei firme locale care execută lucrări de gen. În funcție de firmă și de materialele folosite, costul pe metru pătrat variază între 50 și 70 lei. În aceste condiții, mulți dintre proprietarii apartamentelor mari nu și-au permis investiții atât de mari, care ajung și la 5.000 lei. Constructorii spun că nu au avut lucrări atât de multe ca în anii trecuți, mulți dintre locatarii cu care au negociat răspunzând că nu își permit să facă acum o asemenea investiție. „În general, cel mai greu de convins sunt cei care stau la parterele și ultimele etaje ale blocurilor. Cei de la parter se tem că izolația ar putea fi vandalizată, iar cei de la ultimele etaje au, în cele mai multe cazuri, probleme cu hidroizolația, pentru că majoritatea blocurilor constănțene sunt vechi”, spune un alpinist utilitar, care lucrează la fațada unui bloc din cartierul Faleză Nord. Până la finele anului trecut, la nivel național au fost reabilitate termic doar 781 blocuri, cu aproape 27.400 de apartamente, potrivit datelor MDRT. În România există circa 83.800 de blocuri, care au nevoie de reabilitare termică, ceea ce ar presupune un efort financiar de 11 miliarde euro. Pentru acest an, guvernul Boc a alocat 50 milioane euro, bani pentru garantarea creditelor contractate de proprietari, dar suma ar putea fi suplimentată. Creditele oferite de bănci sunt în lei, pe cel mult cinci ani, și au o dobândă fixă, calculată după formula ROBOR la trei luni plus o marjă de 1,9% pe an și un comision de gestiune pentru FNGCIMM.