JEREMIE pregăteşte 100 de milioane de euro pentru IMM-uri

JEREMIE pregătește 100 de milioane de euro pentru IMM-uri

Fondul European de Investiții va înființa, cel mai probabil în luna septembrie a acestui an, un cont și un birou în România pentru a gestiona cele 100 de milioane de euro din programul JEREMIE, dedicat întreprinderilor mici și mijlocii. Programul JEREMIE presupune ca 100 de milioane de euro să ajungă sub formă de împrumuturi la IMM-uri din România. Creditele vor fi acordate prin intermediul unor instituții financiare care vor fi selectate de experții Fondului European de Investiții. „Selecția poate dura o lună sau o jumătate de an", a explicat Ștefan Ciobanu, director în cadrul Autorității pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Potrivit acestuia, liniile de credit se vor lansa la finalul selecției, în funcție de cât de pregătiți vor fi intermediarii. De asemenea, el a mai adăugat că două dintre destinațiile banilor vor fi finanțarea sistemelor de garanții și venture capital. „Acestea sunt cele două domenii pentru care am constatat, în urma unei analize efectuate, că există deficiente de funcționare și de finanțare", a adăugat Ștefan Ciobanu.