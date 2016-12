ITF - România solicită, în instanţă, vânzarea navei „Nikolay Meshkov“

ITF - România solicită, în instanță, vânzarea navei „Nikolay Meshkov“

Inspectoratul ITF - România a declanșat acțiunile, în Justiție, pentru vânzarea cargoului „Nikolay Meshkov”, sub pavilion Belize, aflat în dana nr. 68 a portului Constanța.La bordul lui se află un echipaj de 14 navigatori - 12 ucraineni și 2 ruși - cărora armatorul turc le datorează salariile pe mai multe luni. Suma totală restantă depășește 160.000 de lei.Nava a acostat la Constanța pe data de 4 martie și a descărcat 4.750 tone de colemanită (un mineral). Imediat după sosire, echipajul a contactat Inspectoratul din România al Federației Internaționale a Transportatorilor (ITF), solicitându-i ajutorul pentru recuperarea salariilor neplătite de cinci luni. Marinarii au întrerupt lucrul și au delegat ITF - România să întreprindă demersurile legale.Întrucât, în urma intervențiilor ITF, armatorul a continuat să nu își îndeplinească obligațiile față de echipaj, s-a decis să se apeleze la soluția extremă: o acțiune în Justiție pentru vânzarea navei, urmând ca din suma obținută să se plătească salariile echipajului, iar din ceea ce rămâne să se achite celelalte creanțe.„Luni, 16 iunie 2014, ne-am adresat instanței de judecată în această cauză. Echipajul nu este singurul creditor al navei. Din vânzarea ei trebuie achitate salariile, cheltuielile portuare, combustibilul etc. Datoria totală se ridică la circa 300.000 dolari” – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, șeful Inspectoratului ITF - România.Nava „Nikolay Meshkov” are 138,2 metri lungime, 13 metri lățime, pescaj 3,58 metri, 4.949 tone registru brut, capacitatea 5.100 tdw și a fost construită în 1980, în fosta URSS. La solicitarea ITF - România și a Sindicatului Liber al Navigatorilor, instanțele constănțene au vândut, de-a lungul anilor, mai multe nave străine, pentru recuperarea salariilor restante ale echipajelor. „Ionian Saylor” a fost vândută, în 1995, cu suma de 1.500.000 dolari. Au urmat: „Island of Inousse” (1997) - 900.000 dolari, „Bermuda” (2000) - 75.000 dolari, „Aurica” (2009) - 350.000 dolari. În martie 2012, nava „Grandiosa” a fost vândută cu 3.050.000 dolari.