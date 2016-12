ISC va porni vânătoarea de construcţii de pe plaje pentru a fi expropriate şi demolate

Începe „curățenia“

ISC va porni vânătoarea de construcții de pe plaje pentru a fi expropriate și demolate

Viitorul sezon estival ar putea găsi plajele în plină campanie de demolare. Asta pentru că actul normativ pentru exproprierea și demolarea construcțiilor ridicate pe plajă, promovat de ministrul Elena Udrea, aflat pe masa Guvernului, se apropie cu pași repezi spre adoptare. „Ne-am luptat tot anul să obținem această lege. A trecut prin ședința de Guvern. Am reușit să trecem o inițiativă legislativă la nivelul Guvernului prin care lucrările de moderni-are ale plajelor devin obiective de interes național. Ca urmare, ministerul poate expropria acolo unde în mod absurd existau proprietăți, lucru pe care nu am putut să-l punem în aplicare anul trecut. Anul acesta am reușit să demolăm o parte din construcții. Acțiunea de demolare a fost blocată acolo unde anumite per-soane din Eforie Nord au reușit să devină proprietari pe plajă. Pentru aceste situații am obținut lege prin care putem să expropriem încât să curățăm plajele de construcții”, a declarat Elena Udrea, ministrul Turismului. „Vrem să expropriem construcțiile edificate pe plajă, care au ajuns pe terenuri proprietate privată după 1990. Singura modalitate legală prin care eu pot să îi dărâm este să îi expropriez”, a mai adăugat Udrea. Conform Ordonanței 202/2002, în zona costieră nu pot fi emise autorizații de construire, dar din cauza faptului că în ultimii ani prevederile acestei legi au fost ignorate, pe plajele de pe litoralul românesc au apărut tot felul de construcții din beton. Potrivit șefului Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) Constanța, Gigi Chiru, în curând va demara o amplă campanie de identificare a construcțiilor care vor intra sub incidența legii promovate de Elena Udrea. „După 1 octombrie, odată cu expirarea contractelor de asociere în vederea exploatării în comun a plajelor turistice, ISC va demara o amplă acțiune de control care vizează desființarea construcțiilor aflate pe plajă în paralel cu identificarea construcțiilor care pot face obiectul viitoarelor exproprieri și desființări. În acest sens, voi solicita suplimentarea Inspectoratului de Stat în Construcții Constanța cu personal de specialitate adus din celelalte județe, procedură pe care am folosit-o și în primăvara acestui an”, ne-a declarat Gigi Chiru, șeful ISC.