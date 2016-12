Isărescu: Votez pentru încheierea unui nou acord cu Fondul Monetar Internaţional

Isărescu: Votez pentru încheierea unui nou acord cu Fondul Monetar Internațional

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a precizat astăzi că susține încheierea unui nou acord cu Fondul Monetar Internațional."Fac parte din categoria acelora care, din considerente în principal de credibilitate, votez pentru încheierea unui nou acord cu Fondul Monetar Internațional în contextul în care am văzut cât de volatilă și fragilă poate să fie situația în Europa. Explozia asta din Cipru, cred eu, ne-a mai luminat în sens de maturizare. Ne-am dat seama că suntem supuși, ca țară cu balanța de plăți total deschisă, la intrări/ieșiri de capital, suntem expuși la diverse riscuri", a spus Mugur Isărescu în conferința de prezentare a raportului trimestrial asupra inflației.Pe de altă parte, șeful Băncii Centrale a arătat, potrivit Agerpres, că nu există niciun semnal de întrerupere a actualului acord cu FMI. "Am fost la Washington la sesiunea de primăvară, chiar că nu avem niciun semnal. Pe partea monetară, pe partea fiscală lucrurile merg în direcția bună, chiar ceva mai bine decât am prevăzut anterior", a explicat Mugur Isărescu.