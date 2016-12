Isărescu: Populaţia a devenit mult mai prudentă; mulţi vor să scape de datorii

Isărescu: Populația a devenit mult mai prudentă; mulți vor să scape de datorii

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a precizat, cu ocazia prezentării raportului asupra inflației, că populația a devenit mult mai prudentă în ceea ce privește împrumuturile, iar mulți chiar vor să scape de datorii.„La creditul personal de consum evoluția este în continuare nefavorabilă. Noi considerăm că doi factori acționează în această direcție și sunt importanți, deci constatăm o regândire, la nivel de populație, la nivelul fiecărei familii, a raportului economisire / împrumuturi. Populația a devenit mult mai prudentă în ceea ce privește împrumuturile. Este vorba și de experiența trecută. Bugetele de familie au început să fie construite, spun eu, mai solid. Mai solid înseamnă însă și cu mai puține riscuri. Nu se mai avântă lumea în aceeași măsură să ia împrumuturi, să le reînnoiască pe cele vechi. Mulți vor chiar să scape de datorii. Sloganul pe care îl citim este cam acesta: Domnule, am văzut cum e, hai să încercăm și altceva. Am văzut cum e și nu e plăcut. Creditul are o perioadă foarte plăcută, durează puțin când îl iei și două - trei luni următoare când faci cumpărături, pe urmă vine o perioadă mai puțin plăcută și aia durează mult”, a declarat Mugur Isărescu, citat de Agepres.