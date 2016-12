Iranienii şi moldovenii vin să cunoască litoralul românesc

Iranienii și moldovenii vin să cunoască litoralul românesc

Între 27 mai și 1 iunie, pe litoralul românesc are loc un infotrip inedit, organizat de un mare touroperator din România, care reunește peste 150 de specialiști în turism din țară, dar și din Republica Moldova și Iran. Așteptările cele mai mari sunt însă de la vecinii noștri de peste Prut, dat fiind și contextul actual.„2014 va fi cu siguranță anul Republicii Moldova pentru piața românească. Turiștii moldoveni nu au uitat niciodată de România, însă, din păcate, în ultimii șapte ani au avut nevoie de vize pentru intrarea în țara noastră și au întâmpinat și alte greutăți. Momentul 28 aprilie, de când cetățenii moldoveni nu mai au nevoie de vize, reprezintă un nou început în colaborarea turistică dintre România și Republica Moldova. Firește, litoralul românesc poate reprezenta pentru ei principala atracție. În cadrul Master Info Trip, am invitat circa 30 de touroperatori, specialiști în turism și jurnaliști din Republica Moldova, care vor constata la fața locului starea actuală a litoralului. Pentru acest an, mizăm pe minimum 10.000 de turiști moldoveni pentru sezonul estival. De asemenea, suntem convinși că Delta Dunării va reprezenta pentru ei o atracție”, a declarat Adrian Voican, directorul general al touroperatorului care organizează infotripul.