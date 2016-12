iPhone 4S are trei probleme mari. Vezi care sunt acestea

Ştire online publicată Joi, 20 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Deși comercializarea sa este abia la început, iar numărul precomenzilor a depășit orice așteptări, utilizatorii iPhone 4S au început deja să își manifeste nemulțumirea față de anumite probleme ale gadget-ului, scrie Money.roPrintre acestea se numără:Ecranul și calitatea slabă a culorilorMai concret, scrie Yahoo.com, utilizatorii se plang ca ecranele nu sunt la fel de luminoase, că afiseaza imagini care fie au o usoara culoare galbuie, fie par decolorate. Iată ce susțin cei care au achiziționat deja noul model de telefon al Apple - "Mi-am cumpărat noul telefon iPhone 4S în această dimineață, iar atunci când l-am pus lângă modelul vechi de iPhone 4 am realizat că ecranul celui din urmă este mai bun. De ce? Pentru că imaginile de pe iPhone 4S au tenta gălbuie ,iar toate culorile par șterse", a explicat unul din cumpărători.Potrivit specialiștilor, același lucru s-a întâmplat și imediat după lansarea iPhone 4. Problema s-a rezolvat însă după doar cateva zile de utilizare.Deși până acum mai mulți utilizatori s-au arătat nemulțumiți de problemă, oficialii Apple încă nu au oferit nici o explicație oficială.Siri nu funcționează întotdeaunaSiri este caracteristica cea mai distractivă de care clienții se pot bucura pe noul telefon Apple, însă, din păcate, are probleme serioase de conectare. Se pare ca foarte multi utilizatori ai companiei sunt nerăbdători sa utilizeze noua functie a iPhone 4S si din pacate serverele Apple par să fi cedat. Conform presei internaționale, problem poate fi în anumite cazuri rezolvată în felul următor: Oprești telefonul, după care îl reaprinzi. Apoi închizi și aplicația Siri, refaci setările pentru internet, după care o reaprinzi și ar trebui să funcționeze.Întrebarea cea mai pertinentă în această situație este nu când își va reveni, ci cum va funcționa această aplicație atunci când vor exista milioane de utilizatori în lumea întreagă?Probleme de activareDe asemenea, mai multi clienti de iPhone din America se plând de faptul că intampina serioase probleme in activarea smartphone-urilor. Cu astfel de probleme s-au confruntat operatorii AT&T, Sprint, dar și Verizon. Tineți minte, așadar, faptul că timpul de activare poate varia intre 15 minute si doua ore.iPhone 4S și-a făcut deja apariția în oferta magazinelor online din România, la un preț de 3.499 lei pentru varianta de 32 GB și de 3.999 lei pentru iPhone 4S 64 GB.